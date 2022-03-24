МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Риски вероятного сокращению поставок нефти из России из-за санкций сейчас являются ключевыми, именно они толкают цены на сырье вверх, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

"Особого прогресса в переговорах между Россией и Украиной пока не достигнуто, хотя процесс мирного урегулирования конфликта мог бы снизить опасения новых ограничений на поставки российской нефти. Тем временем в начале этой недели в Европе продолжалось обсуждение отказа отдельных стран ЕС от поставок российской нефти", — пояснил он.

Еще один фактор повышенных цен на нефть — свежие данные Американского института нефти (API) показали снижение запасов сырья, которое оказалось ощутимо выше, чем ожидалось.

В совокупности эти факторы сейчас удерживает котировки Brent возле отметки $115 за баррель.

Изначально участники рынков обычно весьма эмоционально реагируют на негативные новости по нефти, но потом котировки стабилизируются и возвращаются к долгосрочным средним значениям, отметил собеседник агентства.

Судя по тому, как вели себя цены на нефть за последние две недели, трейдеры не очень верят в сценарий глобального нефтяного кризиса, связанного с событиями в Украине и наложенными на Россию санкциями. Трезвый анализ показывает, что Россия не может себе позволить не экспортировать сырье, ведь это единственный значимый источник валютных доходов. Даже если одни страны совсем откажутся от российской нефти или металлов, товарные потоки просто поменяют направление. Всегда найдутся такие страны, которые заменят официальные дорогие поставки на неофициальные дешевые (как это было с иранской нефтью). Таким образом, ценника Brent выше $150 за баррель мы, скорее всего, не увидим.

Менее чем за неделю котировки нефти марки Brent быстро восстановились с уровня $97 за баррель до $115 за баррель.

На уровне $120 за баррель находится промежуточное сопротивление. Если оно будет взято, то можно ждать ценового роста в район $130 за баррель. Но по всей видимости немного позже мы увидим новую волну снижения цен на нефть, особенно если запустится мирный процесс на Украине.