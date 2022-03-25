МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Для укрепления российской валюты есть два ключевых фактора, заявил в беседе с агентством "Прайм" инвестиционный стратег УК "Ари Капитал" Сергей Суверов. Рублей на всех не хватит. Россия нанесла удар по слабому месту Запада

"Решение российских властей продавать газ недружественным странам за рубли является главным фактором укрепления нацвалюты. Второй фактор — сокращение импорта в страну", — отметил собеседник агентства.

Однако, предупреждает специалист, сильно радикального укрепления рубля ждать не стоит, так как негативные факторы, в том числе геополитика, никуда не уходят. На этом фоне российская валюта может укрепиться незначительно.

Против рубля также играет сокращение экспорта РФ и сбои в логистических поставках. Также вполне вероятно сокращение оттока капитала из России, подытожил Суверов.

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