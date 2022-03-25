МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Для укрепления российской валюты есть два ключевых фактора, заявил в беседе с агентством "Прайм" инвестиционный стратег УК "Ари Капитал" Сергей Суверов.
"Решение российских властей продавать газ недружественным странам за рубли является главным фактором укрепления нацвалюты. Второй фактор — сокращение импорта в страну", — отметил собеседник агентства.
Однако, предупреждает специалист, сильно радикального укрепления рубля ждать не стоит, так как негативные факторы, в том числе геополитика, никуда не уходят. На этом фоне российская валюта может укрепиться незначительно.
Против рубля также играет сокращение экспорта РФ и сбои в логистических поставках. Также вполне вероятно сокращение оттока капитала из России, подытожил Суверов.