МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Никаких проблем с работой тех карт, срок действия которых закончится до того, как платежные системы полноценно вернутся в Россию, не будет. Ряд банков уже сделал заявления о том, что такие карты просто станут бессрочными и перевыпускать их не придется, а когда Visa и MasterСard вернутся в Россию, то у держателей просроченных карт будет окно в месяц-два для того, чтобы заменить эти карты на новые. Об этом рассказывает агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Visa и Mastercard забыли в России самое важное

О "бессрочности" карт уже объявили банки, которые попали под наиболее жесткие санкции со стороны ЕС и США, а также те, которые были отключены от SWIFT, добавляет экономист.

"Теоретически возможны определенные проблемы с онлайн-оплатой, так как система первое время может не распознавать просроченные карты и отправлять их владельцев в банк для консультаций. Но, надо полагать, эта проблема будет оперативно решена либо через некоторую перенастройку платежных шлюзов, либо через выпуск виртуальных карт, привязанных к основным пластиковым", — говорит он.

Так что излишне переживать владельцам карт, срок действия которых истекает этой весной, никаких причин нет, уверен эксперт. Если возвращение в Россию платежных систем затянется, то карты просто будут действовать до тех пор, пока компании не возобновят деятельность на территории РФ, равно как и не будет проблем с перевыпуском при утере или при необходимости, о чем также заявляли ведущие российские банки.