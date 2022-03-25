МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Несмотря на то, что в последние дни риторика о скором ослаблении лидерских позиций доллара усилилась, говорить о крахе валюты США не просто рано, а очень рано, заявил в беседе с агентством "Прайм" директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский. Рублей на всех не хватит. Россия нанесла удар по слабому месту Запада

"Доллар США сейчас по сути — мера всех вещей. При этом заморозка активов России не может пройти бесследно. Многие страны имеют значительные противоречия с США и опасаться за свой кошелек не хочется. Например, у Китая в золотовалютных резервах есть 1 трлн долларов США", — пояснил он.

Сосновский привел в пример несколько цифр:

• 60% валютных резервов в мире — 7 трлн — в долларах

• Почти 90% валютных сделок на валютном рынке проходят с участием доллара

• Неденежные способы накопления — например, золото — тоже оцениваются в долларах.

Поэтому и начинают прорабатываться различные способы ухода от доллара, пояснил собеседник агентства. "Пока это выглядит как подстраховка, как альтернативный канал. Но то, куда ты идешь, гораздо важнее того, где ты находишься сейчас", — отметил эксперт.

"Первый значимый шаг запускает Россия — отказ от платежей в евро и долларах за газ — это смелая и жесткая инициатива. Да, она в значительной мере коснется евро, а не доллара", — рассказал специалист.

Он отметил, что Россия и до введения санкций имела положительный баланс торговли с Европой — мы продавали энергоносителей и прочих товаров значительно больше, чем импортировали. Сейчас же европейские партнеры сами максимально сократили импорт в Россию и евро оказался не совсем нужной валютой.

Покупать на нее товары — не получается, инвестировать — тоже, активы могут быть заморожены. Вывод валюты из России — под запретом. Евро нужен только для внешнеэкономической деятельности со странами Евросоюза, которая сильно сократилась. Могут ли США заморозить золотой запас России

Поэтому переход на расчеты в рублях выглядит уместным решением, хоть и беспрецедентным, отметил представитель БКС.

Однако не стоит забывать, что доллар участвует во многих торговых отношениях, которые не затрагивают США. "Страны Латинской Америки, Африка, Индия, Китай, ОАЭ — с этими странами мы ведем торговлю в долларовых ценах и расчетах. Первые сигналы об уходе от повсеместной долларовой системы приходят, но до дедолларизации далековато", — подытожил он.