МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Объединенный Запад хочет ввести нефтяное эмбарго, чтобы покарать Россию за денацификацию Украины. При реализации этого сценария Европу ждет повышение цен на энергоносители и экономический кризис, но сокращение экспортной выручки из-за снижения поставок нефти станет серьезным испытанием для российской экономики. Минимизировать последствия для РФ можно, создав в России собственную систему ценообразования на рынке энергоносителей. У России начали скупать подешевевшую нефть

НЕФТЯНОЕ ЭМБАРГО ДЛЯ РОССИИ

Цены на нефть устремились вверх после заседания глав МИД стран Европейского союза (ЕС), на котором обсуждалась возможность ужесточения санкций против России в связи с процессом демилитаризации и денацификации Украины, который проводят российские вооруженные силы.

В начале недели нефть дорожала — котировки Brent поднялись в район $115/барр. На следующий день произошла коррекция вниз, но незначительная.

Эксперты уверены, что подорожание нефти продолжится в связи с предстоящими переговорами между ЕС и США, на которых будет обсуждаться ужесточение санкций против России. Вслед за США и Канадой страны ЕС рассматривает вопрос введения эмбарго на поставки российской нефти с целью заставить Москву прекратить процесс денацификации Украины.

"Оптимизм по поводу переговоров о прекращении огня на Украине улетучивается. Это способствует росту цен на нефть", — уверена Сюзанна Стритер, главный аналитик компании по управлению активами Hargreaves Lansdown.

Поскольку нет никаких признаков прекращения конфликта, участники рынка оценивают риски для мирового рынка энергоносителей в случае прекращения поставок из России.

По оценке Стритер, до конца года только поставки нефти из России могут сократиться на 1 млн барр./сут. Компенсировать эти потери будет сложно, поскольку страны ОПЕК+ не могут увеличить добычу до уровня, который предусмотрен ранее согласованным планом. По оценке западных экспертов, сейчас отставание от планового уровня составляет 1 млн барр./сут.

Участники нефтяного рынка также нервно реагируют на растущий список западных компаний, покидающих Россию, включая таких гигантов, как ExxonMobil, Shell и BP. В отличие от других компаний французская Total Energie не планирует сворачивать сотрудничество c российскими партнерами, несмотря на давление которое оказывается на эту компанию как во Франции, так и за ее пределами. Уход крупнейших нефтяных компаний может привести к сокращению добычи и экспорта российской нефти.

ДВА ГОДА В ЗАПАСЕ

Французские власти рассматривают возможность введения эмбарго на импорт российских энергоносителей в страны ЕС, заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мер. Французский министра уверен, что санкции должны ударить по России и Владимиру Путину.

"Надо ли нам прекратить сначала покупать российскую нефть, а затем, несколько позже, прекратить импорт российского газа? Президент (Эммануэль Макрон — прим. ред) никогда не исключал такой возможности", — заявил французский министр в интервью LCI television в прошлое воскресенье.

Ранее устами Ле Мера Запад объявил России тотальную экономическую войну. США и Канада уже запретили импорт российский энергоносителей, включая нефть, нефтепродукты, СПГ и уголь. Власти Великобритании объявили о намерении отказаться от импорта нефти из России до конца этого года. По сообщениям официального Лондона, на Россию приходится всего 8% нефти, поставляемой в Великобританию из-за рубежа. Страна добывает значительные объемы нефти и газа, но не может самостоятельно обеспечить внутренние потребности в энергоносителях. Крупнейшими поставщиками углеводородов в Великобританию являются Саудовская Аравия, Нидерланды, США и Норвегия. Не рассчитали. Что получит Польша от Европы вместо газа из России

Более того, Канада и Великобритания запретили заход в порты всем судам, которые принадлежат российским компаниям или зафрахтованы ими. Лондон намерен предоставить местным властям самые широкие полномочия, чтобы не допустить заход судов под российским флагом в британские порты.

Однако многие страны ЕС, прежде всего Германия, не могут отказаться от импорта российских энергоносителей и не согласны с введением жестких санкций против Москвы в сфере энергетики. ЕС зависит на 25% от поставок российской нефти и на 35%-40% от поставок российского газа. В связи с этим эмбарго откладывается на более поздний срок.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил в понедельник, что ЕС обсуждает возможность полного отказа от российских энергоносителей в течение двух лет.

"Необходимость отказа от углеводородов из России встречает все больше понимания. Пытаемся определить конкретный срок, когда можно было бы отказаться от российского газа. Речь идет о двух годах", — сказал Рау.

Сейчас ЕС разрабатывает пятый пакет санкций против Москвы и рассматривает возможность ввести эмбарго (полный запрет) на поставки российской нефти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что эмбарго серьезно ухудшит энергобаланс в Европе, "европейцам придется тяжело". Но Песков признал, что нефтяное эмбарго "ударит по всем" за исключением США.

Вице-премьер и бывший министр энергетики РФ Александр Новак прогнозирует, что в случае отказа стран ЕС от российской нефти, цены на этот вид энергоносителей вырастут до $300/барр.

Европа не сможет отказаться от российской нефти и газа в ближайшее время. Энергетический кризис, вызванный резким подорожанием электроэнергии, начался в конце прошлого года — до событий на Украине. Многие эксперты уверены, что из-за рекордно высоких цен на энергоносители Европу ждет экономический спад, который может перерасти в полномасштабный экономический кризис.

Однако не следует уповать на то, что растущие экономические трудности заставят европейцев отказаться от санкций и восстановить экономические отношения с Россией. Ради достижения политической цели — наказание России за денацификацию Украины — коллективный Запад готов пожертвовать экономической целесообразностью.

НЕОБХОДИМА СОБСТВЕННАЯ СИСТЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

Для России нефтяное эмбарго станет тяжелым испытанием, поскольку приведет к сокращению экспортной выручки. После потери половины ЗВР, которые были заморожены в западных странах, сокращение экспортной выручки может серьезно ухудшить ситуацию в российской экономике.

Новак сказал, что Россия будет создавать новые логистические цепочки и диверсифицировать поставки нефти — перенаправлять экспортные потоки с Запада на Восток. Однако для этого необходимо создать собственную систему ценообразования для рынка энергоносителей.

Когда Запада угрожает введением эмбарго, нельзя ориентироваться на котировки, которые предоставляют западные ценовые агентства. Если ценообразование будет осуществляться в России, то появится возможность отказаться от доллара, как единственного средства для проведения расчетов за поставляемые за рубеж энергоносители. Это позволит формировать цены на российскую нефть в рублях или в юанях и рупиях — валютах тех стран, которые готовы продолжать сотрудничество с Россией в энергетической сфере, несмотря на угрозы Запада. Санкции против России впервые ударили по Америке

Собственная система ценообразования должна была появиться после 2015 года — воссоединения Крыма с Россией. Однако цена на российскую нефть по-прежнему зависит от котировок сорта Brent.

Сейчас российская нефть торгуется с огромной скидкой по отношению к Brent. Этим пользуются международные сырьевые трейдеры, которые скупают подешевевшую российскую нефть и перепродают ее другим странам. Когда России объявлена тотальная экономическая война с целью разрушения нашего государства, цена на российскую нефть не должна определяться на Западе.

Если цены будут по-прежнему формироваться в долларах США, то неизбежны трудности в расчетах даже после диверсификации экспортных потоков. Поскольку энергоносители остаются основным экспортным товаром России, то без собственной системы ценообразования невозможно провести дедолларизацию и без оглядки на Вашингтон выстраивать экономические отношения с теми странами, которые готовы покупать наши нефть и газ.

В условиях объявленной нам войны государственные чиновники и участники нефтегазового рынка должны осознать всю полноту возложенной на них ответственности. В сложившейся ситуации промедление с созданием собственной системы ценообразования наносит вред интересам российского государства и каждого российского гражданина.