МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Начнем с того, что проясним: действительно ли компания, производящая интересующий вас товар, ушла с рынка или же она заявила о "временной приостановке работы". Реальная картина — кто ушел, а кто остался — станет ясна через месяц: примерно в мае, пояснил агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко. Россияне смогут покупать товары за рубежом, в том числе за валюту

"Я уверен, что многие найдут на полках большинство привычных товаров. Тому есть две причины: нежелание уходить из России и плоды параллельного импорта, когда товары западных брендов будут ввозиться в Россию через третьи страны", — подчеркнул эксперт. И большинство крупных импортеров уже проработали такие схемы.

В интернете, по его словам, уже появляются сервисы, которые позволяют купить на европейских площадках товар и отправить его в Россию, при этом оплатить его с помощью российских карт. Чтобы в этом убедится, достаточно набрать в поисковой строке "купить в западном интернет-магазине".

"Схема работы может быть разной — от заказов прямо на площадке западных сервисов, до возможности купить товар прямо в собственном интернет-магазине сервиса, но уже в урезанном ассортименте", — считает Клопенко.

Интернет-магазины, принимающие UnionPay и работающие с Россией — альтернативный путь. Причем речь не только о китайских магазинах, но и западноевропейских. "Смертельная угроза". На что Китай готов пойти ради России

"Если кризисная ситуация в международных отношениях затянется, то россиянам поможет оформление банковских карт в третьих странах (Грузия, Армения, Казахстан). Еще недавно их можно было оформить даже дистанционно и я думаю, что такая возможность скоро вернется, как только снизится поток заявок, вызванных шоком и паникой", — уверен Клопенко.

Получив такую карту, можно расплачиваться с западными интернет-сервисами и магазинами. Если в таком интернет-магазине есть вариант доставки почтой, то можно смело покупать — беспошлинный порог покупок из иностранных интернет магазинов повышен до тысячи евро.