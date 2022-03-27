МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. В марте цена нефти марки Brent подскочила до $139/барр. — это максимум с 2008 года. Столь высокие цены очень некомфортны потребителям во всем мире, отметил в беседе с агентством "Прайм" Александр Потавин, аналитик ФГ "Финам".

"Для стабилизации ситуации и снижения стоимости топлива США и их союзники обсуждают возможность дальнейшего скоординированного выпуска нефти из своих стратегических запасов. Это временная мера, но поскольку страны-потребители на нее идут, значит, у них есть уверенность в том, что в обозримой перспективе нефтяные котировки будут ниже", — отметил эксперт. Эксперт рассказал, что будет с курсом рубля на следующей неделе

Как было видно в последние недели, цены на нефть ведут себя очень нестабильно. Из-за жестких санкций против РФ на мировом рынке энергоносителей происходит трансформация сырьевых потоков.

"Одни потребители не хотят иметь дело с российской нефтью, другие покупают ее с приличной скидкой. Вероятно, со временем "неприятие" нефти из РФ уступит место прагматизму, а значит, риски нехватки сырья в глобальном масштабе снизятся", — прогнозирует специалист.

С учетом вышеизложенных факторов есть шансы на то, что в апреле мы увидим охлаждение цен на нефть. Если через неделю-две Россия и Украина смогут заключить мирное соглашение, то риски разрастания конфликта также снизятся, что приведет к уменьшению геополитической премии в ценах на нефть. В связи с этим возврат котировок Brent к отметке $100/барр. будет вполне логичным, подытожил Потавин.