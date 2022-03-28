МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Давление на рубль и на экономику страны оказывают не только санкции, но и контрсанкции со стороны России. Кроме того, нельзя исключать и ряд других причин, заявил агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов. Западня. Что поможет России выдержать нефтяное эмбарго

"Сейчас ведется полномасштабная экономическая война, и с обеих сторон в ход идут серьезные меры по экономическому давлению", — отметил собеседник агентства.

Ограничение рыночной экономики в таких масштабах бьет по всем участникам рынка, в том числе, по России, напомнил эксперт.

Помимо санкций, на рубль, как и на другие валюты, оказывает давление повышение ставки ФРС США за счет укрепления доллара.

Другой фактор — продолжающаяся пандемия коронавируса, в частности, очередная волна распространения вируса в Китае.

Но сейчас ни один из факторов не является таким важным, как ситуация вокруг Украины и возможная экономическая изоляция России, добавил он. Могут ли США заморозить золотой запас России

На данный момент курс рубля не полностью отражает реальную ситуацию на рынках, так как к торгам на бирже не допущены нерезиденты, а короткие позиции и вовсе запрещены. "Ввиду этого неясно, до каких уровней может ослабнуть рубль, однако, российская валюта за последние 20 лет почти всегда возвращалась к максимумам, которые на данный момент находятся у отметок выше 125 рублей за доллар, что не исключено и сейчас", — подытожил Маслов.