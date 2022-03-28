МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Офисная бумага частично исчезла с прилавков, а остатки реализуются по завышенным ценам не по причине спекуляций, рассказал агентству "Прайм" гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков. Проблема в нарушении производственной цепочки. Почему из магазинов пропал сахар и когда он вернется в продажу

"Подорожание связано исключительно с нарушением баланса спроса и предложения, — отмечает он. — На рынке офисной бумаги всегда была сильная конкуренция".

Специалист указывает: нарушена производственная цепочка, что повлекло за собой локальную нехватку и, в свою очередь, спровоцировало ажиотажный спрос.

"Уже в первые дни после начала спецоперации на Украине остановил производство Светогорский ЦБК, расположенный в Ленинградской области, недалеко от границы с Финляндией", — рассказывает он. Из-за санкционной кампании Запада предприятие потеряло возможность использовать импортные химические реактивы и, вследствие этого, выпускать офисную бумагу под маркой SvetoCopy, указывает эксперт.

"В течение двух-трех недель распродавались накопленные складские запасы произведенной ранее продукции, затем была предпринята попытка заместить импортное сырье отечественным, — уточняет он. — Однако в любом эксперименте с такой заменой важно, чтобы не возникла ситуация, подобная той, с которой столкнется автовладелец, если зальет в бак вместо АИ-95, к примеру, девяносто второй".

Ранее сообщалось, что Светогорский ЦБК объявил о создании новой бумажной продукции из полубеленой целлюлозы — SvetoCopy ECO. Если эксперимент окажется удачным, проблем с нехваткой офисной бумаги на российском рынке не возникнет, и цена на нее сможет вернуться к привычным уровням.