МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Газовое противостояние между Россией и Европой накаляется. В понедельник министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страны G7 отказываются от требования России платить за энергоресурсы в рублях. В свою очередь, в Кремле констатировали, что бесплатных поставок газа не будет. По мнению опрошенных агентством "Прайм" экспертов, пока это лишь заявления. Сегодня от европейских политиков требуют деклараций об отказе от российского газа, но вот возможностей его заместить не так много. "По рублю!" Как Европа будет скидываться на российский газ

Хабек сообщил журналистам, что министры экономики стран G7 обсудили требование России оплачивать поставки газа в рублях. По его словам, все министры G7 были едины, что это является односторонним нарушением контрактов и подчеркнули, что заключенные контракты действуют, вовлеченные в них предприятия останутся верны договорам.

"Это значит, что оплата в рублях является неприемлемой, и затронутые предприятия призываются не следовать требованиям (президента РФ Владимира Путина). Попытка Путина расколоть нас очевидна, но мы… не позволим себя расколоть, и наш ответ четкий: контракты будут соблюдаться (поставки будут оплачиваться в согласованной договорами валюте)", — пояснил Хабек.

Министр также добавил, что страны G7 готовы к различным сценариям, в том числе к остановке поставок российского газа со стороны России. Правительство Германии "не со вчерашнего дня, а с нового года работает над тем, чтобы иметь необходимые ответы на все сценарии".

Россия выразила намерение переводить в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поскольку поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Сегодня президент поручил кабмину, ЦБ РФ и "Газпрому" до 31 марта реализовать меры по изменению валюты платежа по поставкам газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры.

ПОКА ЛИШЬ ДЕКЛАРАЦИЯ

Заместителю руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергею Кондратьеву политические заявления представителей стран G7 понятны, однако, он считает необходимым отметить, что "по умолчанию параметры заключаемых контрактов, включая валюту расчета, определяются контрагентами, а не властями, и могут быть изменены, например, по соглашению сторон". Российские власти приняли решение о переходе на использование рублей в расчетах за природный газ и предложили "Газпрому" проработать такую схему.

По его словам, отказ (так же, как и согласие) от расчетов в рублях на уровне заявлений не является содержательным. Рублей на всех не хватит. Россия нанесла удар по слабому месту Запада

"Конечно, страны ЕС могут принять нормативный акт, запрещающий использование рублей в расчетах. Это будет очень серьезным сигналом для властей Китая, Индии, других развивающихся стран, продвигающих расчеты в национальных валютах. В этом случае получить оплату за газ будет невозможно, и "Газпрому" с большой вероятностью придется остановить поставки", — рассуждает экономист.

Пока же министры энергетики G7 (среди которых — Канада и США, не импортирующие сейчас нефть и газ из России) лишь "призывают" свои компании не выполнять эти условия.

"Будут ли применяться какие-либо санкции к компаниям, которые нарушат этот "призыв" (например, дочерними компаниями "Газпрома"), сейчас неясно", — считает Кондратьев.

НАИВНО, НО ВСЕ ВОЗМОЖНО

Что касается замены российского газа другими поставщиками, то, по мнению аналитика по товарным рынкам "Открытие Инвестиции" Оксаны Лукичевой, эти заявления "наивны". В ближайшей перспективе, по ее оценкам, они смогут заменить не более трети российского объёма — это примерно 70 млрд кубометров. А остальной объем останется в дефиците.

Вместе с тем, в долгосрочной перспективе замена возможна. "Но цены на газ останутся высокими, особенно в свете минимальных запасов и необходимости их пополнения к следующей зиме", — отмечает она.

Также российская сторона может принять закон о форс-мажоре по контрактам из-за блокировки ЗВР, предположила Лукичева.

По словам старшего персонального брокера "БКС Мир инвестиций" Максима Чекушкина, ответ стран G7 нельзя назвать неожиданным, однако это "не делает ситуацию более прогнозируемой".

"На текущий момент геополитика требует от европейских политиков заявлений об отказе от российского газа, но возможностей для замещения российского газа не так много", — отмечает он.

Эксперт предполагает, что переговорный процесс продолжится по этому направлению, в рамках этого процесса, возможно, мы увидим и приостановку поставок газа в Европу. До текущего момента "Газпром" поставлял весь законтрактованный объем.