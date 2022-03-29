МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Инициативы президента России Владимира Путина по переводу стран-санкционеров в рублевую зону при оплате потребляемого ими газа являются весомым фактором роста курса рубля, рассказывает агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Финансист дал прогноз, когда доллар снова будет по 70 рублей

Также, по мнению эксперта, факторы, выступающие "за рубль", — это низкий импорт, высокие сырьевые цены, отключения нерезидентов от торгов, барьеры по перетоку иностранных валют.

"Наши оценки второй декады марта предполагали завершение эмоционального ослабления рубля и поход под 100 за доллар и 110 — по евро. Эти ориентиры исполнены", — говорит Зельцер. На среднесрочном горизонте таргеты сместились к 90 за доллар и 100 за евро, сценарий укрепления рубля сейчас — базовый.

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