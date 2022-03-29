МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Инициативы президента России Владимира Путина по переводу стран-санкционеров в рублевую зону при оплате потребляемого ими газа являются весомым фактором роста курса рубля, рассказывает агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Денежные купюры России и США

Финансист дал прогноз, когда доллар снова будет по 70 рублей

Также, по мнению эксперта, факторы, выступающие "за рубль", — это низкий импорт, высокие сырьевые цены, отключения нерезидентов от торгов, барьеры по перетоку иностранных валют.

"Наши оценки второй декады марта предполагали завершение эмоционального ослабления рубля и поход под 100 за доллар и 110 — по евро. Эти ориентиры исполнены", — говорит Зельцер. На среднесрочном горизонте таргеты сместились к 90 за доллар и 100 за евро, сценарий укрепления рубля сейчас — базовый.

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