МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ, Елена Гуринович. Россия в ответ на заморозку части своих золотовалютных резервов странами Запада ввела ограничения на движение средств в недружественные страны на сопоставимую сумму. Что означает эта мера для российской экономики и к чему она может привести в долгосрочной перспективе, рассказали агентству "Прайм" эксперты.

ПОЛОВИНА КУБЫШКИ

По данным регулятора на 18 февраля текущего года международные резервы России обновили исторический максимум, увеличившись за неделю до 643,2 миллиарда долларов с 639,6 миллиарда долларов. МИД предупредил, чем обернется заморозка российских резервов

Данные по доле валют в резервах ЦБ раскрывает с лагом в полгода: на 30 июня доля долларовых активов в совокупном портфеле снизилась за год с 22,2% до 16,4%, при этом доля в евро выросла с 29,5% до 32,3%, юанях — с 12,2% до 13,1%, фунтах стерлингов — с 5,9% до 6,5% и прочих валютах — с 7,2% до 10%. По уточненным в пятницу данным Банка России, с учетом геополитических и финансовых рисков доля золота и юаня в российских резервах увеличивалась, и уже приблизилась к 50%.

Страны Запада заблокировали около 300 миллиардов долларов в конце февраля в качестве ответа на начало спецоперации на Украине. По оценке министра финансов РФ Антона Силуанова, это порядка половины ЗВР страны. Президент Владимир Путин, комментируя действия со стороны США и ЕС, заявил, что по сути страны объявили дефолт по обязательствам перед Россией.

Что касается ответа ЦБ, по сути, была применена зеркальная мера: ограничение на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы. Помимо этого, выплаты по корпоративному долгу российских компаний и госдолгу перед держателями долга из стран, которые поддерживают санкции против России, будут проходить только с разрешения правительственной комиссии.

"То есть, в ответ на заморозку части российских резервов, Россия также ввела ограничения на движения средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на сопоставимую сумму", — отмечает Банк России.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Речь идет о заморозке всех иностранных инвестиций в Россию. Это решение затрагивает возможность компаний стран Запада получать доход с этого имущества, а также получение дохода по этим активам и получение прибыли. Эксперт объяснила, может ли Запад заблокировать золотой резерв России

"То есть собственник из недружественной страны может осуществлять контроль над предприятием, но не может продать из или вывести денежные средства за границу РФ". — отметил исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артем Тузов.

Указ Президента №95 ввел временный порядок исполнения российскими должниками обязательств по кредитам и займам, финансовым инструментам перед кредиторами из недружественных государств, пояснил заведующий лабораторией "Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков" РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко. "Документ установил механизм спецсчетов типа "С", которые открываются на имя иностранного кредитора или иностранного номинального держателя", — отметил собеседник агентства.

На счета этого типа зачисляются рубли в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте по официальному курсу Банка России на день платежа, "для последующего перечисления владельцам ценных бумаг, являющимся иностранными кредиторами". Конвертировать эти рубли в валюту можно только с разрешения российских властей, напомнил экономист.

ПРОДАТЬ — ДА, ВЫВЕЗТИ — НЕТ

"Продать активы (за исключение ценных бумаг на бирже) нерезиденты могут, причем только за рубли, но не могут вывести деньги", — рассказал "Прайму" начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Не сдастся без боя. Когда доллар потеряет статус главной резервной валюты

Так как речь идет о долговых обязательствах перед иностранными кредиторами в иностранной валюте, в частности, в долларах и евро, поясняет Домащенко, то платежи по ним будут проходить и фиксироваться в рублях в российских кредитных организациях. Порядок конверсии этих средств в валюту будет определяться "в ручном режиме" в каждом конкретном случае.

"Нерезиденты могут закрыть свои позиции на бирже, но вывести деньги за рубеж — нет", — пояснил он.

По сути, получается ситуация, когда иностранная компания, зарабатывая на территории РФ и получая от этой деятельности прибыль, не может ее из российской экономики изъять. Бизнесу придется вкладывать прибыль в российские активы дальше, если ситуация "обмена санкциями" не изменится.

Но тут сразу вспоминаются заявления крупных иностранных игроков, которые объявили о приостановке работы в России: местные предприятия будут работать, но вкладываться в дальнейшее развитие внутри России, в рекламу и маркетинг, компании не будут. Остается вопрос: что они будут делать с этими деньгами?

ПАРИТЕТ

Однако такая блокировка активов не останавливает выплаты по внешним долгам, напоминает Тузов, они продолжают осуществляться.

"Тактически сложился паритет. Заблокированы ЗВР и на ту же сумму заблокированы активы иностранцев в РФ. Но ЗВР лежали в странах запада мертвым грузом, а иностранные активы внутри РФ — это реально работающие предприятия", — пояснил он.

Если страны Запада решат провести национализацию ЗВР России, то ответным шагом провести национализацию этих компаний. "Для доходов государства это будет даже выгоднее, чем возврат ЗВР, которые опять будут без дела лежать, только уже в госхранилищах", — прогнозирует эксперт.

СКОЛЬКО СТОЯТ НА САМОМ ДЕЛЕ ЗАБЛОКИРОВАННЫЕ АКТИВЫ

Тузов отметил, что примерно объем заблокированных активов оценивается в 300 миллиардов долларов. Однако стоит помнить: пока неясно, как правительство оценивало эти активы, по прошлой рыночной стоимости, по текущим расценкам или по зарегистрированным иностранным изначальным вложениям. Он склоняется к третьему варианту.

"Это значит, что иностранные инвестиции по рыночной стоимости могут оцениваться и дороже", — отмечает представитель "УНИВЕР Капитала". Киев претендует на арестованные золотовалютные резервы России

Теоретически, нерезидентам РФ принадлежит 30-35% free-float акций и около 20% от ОФЗ, а также львиная доля еврооблигаций, рассуждает в свою очередь Ващенко.

"Возможно, еще считают собственность всех иностранных предприятий, которые уходят с рынка и иного имущества", — отмечает он.

Делать долгосрочные прогнозы по тому, каковы последствия этого шага российских властей, пока не представляется возможным — слишком многое может поменяться.

В краткосрочной перспективе заморозка иностранных активов может привести к резкому сокращению оборотов торгов на российских площадках.

Не исключены и ответные шаги в отношении отечественных инвесторов, которые вложились в акции недружественных стран, прогнозируют эксперты.