Эксперт Вавилов: поставки российских товаров за рубли могут начаться в течение месяца
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Перечень товаров, которые в ближайшем будущем могут продаваться для стран из списка "недружественных" за рубли, уже озвучен — это зерно и продовольствие, нефть и нефтепродукты, масло, уголь, металлы, в том числе драгоценные, лес и пиломатериалы, пояснил агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.
Но есть три момента, по его словам, на которые стоит обратить внимание.
Во-первых, речь о поставках за рубли идет только в отношении стран, которые присоединились к санкциям против России, то есть в вопросах торговли с другими государствами моменты с валютой расчетов будут спокойно обсуждаться. Это могут быть и евро, и доллары, и рубли, и юани.
"Во-вторых, ряд "санкционных" стран полностью зависит от России в поставках той или иной товарной группы, а временный запрет на экспорт удобрений, масла, зерновых культур вообще ставит ряд государств, в том числе европейских, перед фактом резкого взлета цен на продукты и возможных пустых полок в магазинах", — подчеркнул эксперт.
Поэтому, по его мнению, своеобразные "качели" могут продлиться еще около месяца, а после этого срока будут достигнутые договоренности, которые будут выгодны России. Возможно, оплата будет производиться в рублях частично с постепенным полным переходом на расчеты в российской валюте.
И, в-третьих, даже власть согласна с тем, что резкого перехода на платежи в рублях не случится. "Есть контрактные обязательства, которые необходимо выполнять, в том числе и по части валюты оплаты", — напомнил Вавилов.
Поэтому наиболее реальным раскладом, по его мнению, является перевод в рубли только новых контрактов.
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