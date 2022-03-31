МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Перечень товаров, которые в ближайшем будущем могут продаваться для стран из списка "недружественных" за рубли, уже озвучен — это зерно и продовольствие, нефть и нефтепродукты, масло, уголь, металлы, в том числе драгоценные, лес и пиломатериалы, пояснил агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Но есть три момента, по его словам, на которые стоит обратить внимание. Экономист назвал момент, когда перестанут расти цены на продукты

Во-первых, речь о поставках за рубли идет только в отношении стран, которые присоединились к санкциям против России, то есть в вопросах торговли с другими государствами моменты с валютой расчетов будут спокойно обсуждаться. Это могут быть и евро, и доллары, и рубли, и юани.

"Во-вторых, ряд "санкционных" стран полностью зависит от России в поставках той или иной товарной группы, а временный запрет на экспорт удобрений, масла, зерновых культур вообще ставит ряд государств, в том числе европейских, перед фактом резкого взлета цен на продукты и возможных пустых полок в магазинах", — подчеркнул эксперт.

Поэтому, по его мнению, своеобразные "качели" могут продлиться еще около месяца, а после этого срока будут достигнутые договоренности, которые будут выгодны России. Возможно, оплата будет производиться в рублях частично с постепенным полным переходом на расчеты в российской валюте.

И, в-третьих, даже власть согласна с тем, что резкого перехода на платежи в рублях не случится. "Есть контрактные обязательства, которые необходимо выполнять, в том числе и по части валюты оплаты", — напомнил Вавилов.

Поэтому наиболее реальным раскладом, по его мнению, является перевод в рубли только новых контрактов.