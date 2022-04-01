МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Ухудшения ситуации с продовольствие в России не ожидается, а вот отдельные импортные товары могут временно пропадать с прилавков в течение нескольких месяцев. Может быть сокращено число авиарейсов по России, урезана массовая выдача ипотечных кредитов, возможны неожиданности в сфере страхования, рассказал агентству "Прайм" глава Ассоциации по защите прав потребителей Дмитрий Янин. Парадокс: почему рубль укрепляется, а цены не падают

"Предсказать абсолютно точно, каким конкретно товарам на полках российских магазинов уготована такая участь, сейчас очень сложно, ведь процесс введения Западом антироссийских санкций еще не завершен".

При этом эксперт допускает, что отдельные импортные товары в течение ближайших месяцев (или даже нескольких лет) вполне могут временно исчезать с прилавков. Конкретика будет зависеть от того, в какой мере ту или иную зарубежную компанию ограничат в возможности осуществлять поставки в Россию (и страны ЕврАзЭс, которые могут использоваться как транзитные). Например, это может быть бытовая техника или электроника, которая зависит не только от прямых поставок, но и от импорта комплектующих.

Ухудшения ситуации с продовольствием специалист не ожидает, поскольку "все более-менее обрисовалось". Вопрос, как полагает Янин, в том, выберет ли правительство курс на либерализацию, или будет создан некий более сложный механизм, подразумевающий регулирование цен с сопутствующим введением талонов. Но во втором случае проблема дефицита решена не будет: люди, вероятно, начнут скупать то, на что не введены талоны. В результате не исключены всплески ажиотажа среди населения. "Свет и газ по часу в день". Европа переходит к советской системе талонов

Очевидной эксперт считает угрозу сокращения числа авиарейсов по России ввиду удорожания билетов. В этих условиях некоторые направления потеряют востребованность, предупреждает он. Кроме того, число доступных российским туристам стран в текущем году станет на порядок меньше, констатирует Янин.

Учитывая рост банковских ставок, может исчезнуть массовая выдача ипотечных кредитов, сохранившись исключительно для отдельных категорий граждан. "Могут быть самые неожиданные истории в области страхования", — допускает специалист.

Профильные ведомства в России сейчас активно работают над снижением влияния западных санкций, отмечает он. Это касается, в том числе, сферы грузоперевозок. Именно этим Янин объясняет временную (до 1 июля) приостановку действия Правил недискриминационного доступа (ПНД) перевозчиков к железнодорожной инфраструктуре, которая означает приоритет транспортировке социально значимых товаров и грузов, необходимых для непрерывных производств.