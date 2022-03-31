МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Из-за долларовой инфляции в мире (про которую подзабыли на фоне актуальных событий) любые импортные операции обязательно подталкивают цены на продукты вверх, причём по всей планете. Ожидать окончания этого тренда можно только при усилении деглобализации и окончательном обособлении экономических регионов мира друг от друга. Об этом рассказывает агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников. Два курса: что еще придумают власти для укрепления рубля

"Судя по всему, финализируется этот процесс только через 2-3 года. До тех пор в личные бюджеты россиян смело можно закладывать ежегодное повышение доли "продуктов" на 10-15%", — уверен он.

При этом "продукты", по словам Черникова, — "очень растяжимое понятие". В некоторых частях доля импорта по объективным причинам составляет под 100%, как, например, кофе, бананы или какао-бобы. В других эта доля колеблется в диапазоне 0-15%, как картофель или огурцы.

Кроме того, современная пищевая промышленность — это сложное производство с комплектующими, многие из которых также импортные. Так, например, себестоимость куриного мяса почти на 60% зависит от кормов и ветеринарных препаратов, немалая доля из которых также импортная.

В рыночной экономике цены на долгосрочном периоде всегда растут. "В плановой экономике цены могут не расти годами, но при этом часто случается дефицит товара, потому что невозможно предусмотреть все факторы и всё посчитать. Китай довольно удачно попробовал совместить эти две модели, но в итоге у них тоже цены на продукты растут, хоть и не так, как в "развитых" странах", — заключил экономист.

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