МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Создание новой, а по сути альтернативной доллару, валюты для торговых расчетов между дружественными экономиками — шаг, спровоцированный со стороны Запада и США: ведь использование Россией доллара и евро в международных расчетах, как показала ситуация, несет в себе риски получения "нулевой" выручки за поставленный товар, пояснил агентству "Прайм" доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко. "Это ограбление": Европе выставлен новый счёт за газ

И это, по его мнению, сработает против доллара: ведь в создании новой "финансовой альтернативы" могут быть заинтересованы ключевые "тяжеловесы" международной торговли, такие как Китай (объем товарооборота в 2021 году с Россией составил более 140 млрд. долл.), Индия (более 13,5 млрд. долларов), Иран (около 4 млрд. долл.) и Турция (более 33 млрд. долл.).

"А если к этому списку добавить бывшие республики Советского Союза из средней Азии, то спрос на доллар упадет более, чем на 200 миллиардов долларов в год — и это — лишь поверхностный и самый минимальный расчет, не учитывающий динамику ежегодного прироста объемов внешней торговли", — убежден Чередниченко.

По его словам, запуск проекта не удастся осуществить в ближайшее время — необходимо урегулировать наиболее острые вопросы сегодняшнего дня, а также найти инструменты сохранения торговли газом с Европой — ведь в этом заинтересованы все контрагенты.

"Но перспективы "нового экю" весьма значительны", — считает эксперт.