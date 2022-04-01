МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. От разговоров об оплате в рублях за поставки российских ресурсов за рубеж экспертное сообщество перешло к обсуждению новой темы — создания специальной региональной валюты, какой в 1970-1990-х был западноевропейский ЭКЮ — предшественник нынешнего евро. Агентство "Прайм" также заинтересовалось перспективами создания своего рода "нефтегазового ЭКЮ". Последние трепыхания Европы: экономику готовят к коллапсу

ЭКЮ

Создание новой, а по сути альтернативной доллару, валюты для торговых расчетов между дружественными экономиками — шаг, спровоцированный со стороны Запада и США: ведь использование Россией доллара и евро в международных расчетах, как показала ситуация, несет в себе риски получения "нулевой" выручки за поставленный товар, пояснил агентству "Прайм" доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

И это, по его мнению, сработает против доллара: ведь в создании новой "финансовой альтернативы" могут быть заинтересованы ключевые "тяжеловесы" международной торговли, такие как Китай (объем товарооборота в 2021 году с Россией составил более 140 млрд. долл.), Индия (более 13,5 млрд. долларов), Иран (около 4 млрд. долл.) и Турция (более 33 млрд. долл.).

"А если к этому списку добавить бывшие республики Советского Союза из Средней Азии, то спрос на доллар упадет более, чем на 200 миллиардов в год. И это лишь поверхностный и самый минимальный расчет, не учитывающий динамику ежегодного прироста объемов внешней торговли", — убежден Чередниченко. Но запустить такой проект быстро, по его мнению, не получится: требуется урегулировать наиболее острые вопросы сегодняшнего дня, а также найти инструменты сохранения торговли газом с Европой — ведь в этом заинтересованы все контрагенты. "Но перспективы "нового ЭКЮ" весьма значительны", — считает эксперт.

Газорубль

Перевод расчётов за газ, а затем и за другие товары российского экспорта на рубли — абсолютно адекватная мера. И Европе придётся платить рубли, считает доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев. По его мнению, возможную региональную валютную единицу лучше именовать "газорублем". Потому что к ее созданию побуждает необходимость стран Запада рассчитываться за поставки российского газа.

"Отказаться от российского газа Европа сейчас технически не может, остаться без него — значит обречь свою экономику на самый суровый кризис в послевоенной истории. И масштабная эмиссия евро, как в 2008 и 2020 годах, не поможет", — убежден эксперт.

Любое решение властей ЕС — платить в рублях или не платить в рублях — по его мнению, приведёт к ослаблению евро и сужению сферы его использования. Аналогичные процессы затронут и доллар США.

"Ряд товаров российского экспорта критически важны для мировой экономики: энергоносители, продукция сельского хозяйства, удобрения, металлы, прежде всего цветные металлы. И вполне в наших силах заставить или убедить платить за них в рублях", — считает Григорьев. Это не обрушит мировую валютную систему, по его мнению, но сделает необратимым процесс её эрозии, начавшийся в 2008 году.

Криптоденьги

"В такой роли могла бы выступить цифровая или криптоденежная единица, но в таком случае потребуется внести изменения в законодательства стран — участниц, в особенности это касается Китая", — считает руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган. "Это ограбление": Европе выставлен новый счёт за газ

Он убежден, что само по себе появление "нефтегазового ЭКЮ" возможно и эта история может привести к созданию целых объединений, которые будут рассчитываться в определенной платежной единице, но процесс займет немало времени. Ведь требуется понять, будет ли это валюта использоваться только для взаиморасчетов в крупных контрактах или же она начнет наличное хождение и появится возможность ей расплачиваться за товары и услуги внутри каждой из стран-участниц?

Рубль

"Именно сейчас создание какой-то новой платежной единицы для торговли с дружественными странами не требуется. Есть рубль — этого достаточно для взаиморасчетов", — пояснил агентству "Прайм" директор департамента рынков капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Лютик. Если рубля будет не хватать, по его мнению, расчеты можно делать в юанях. Создание новой сущности только усложнит расчеты с контрагентами. "Вам не понравится". Россия возвращает замороженные резервы

"Сейчас для валюты любой страны, которая попытается занять значимую долю международных расчетов, возникнут существенные риски — колебания конъюнктуры мирового рынка может привести к сильным колебаниям внутреннего предложения денег в стране", — считает Лютик.

Их может, например, остро не хватать, и тогда будет возникать резкий переизбыток предложения. Более того, валюта может стать инструментом международных спекулянтов, которые смогут в условиях её ограниченного предложения двигать курс, как захотят. Именно из-за таких рисков в свое время был создан ЭКЮ — валюта расчетов в ЕС, предшествовавшая евро. Именно поэтому у Китая есть ограниченно конвертируемый внешнеторговый юань. Возможно, со временем некий наднациональный инструмент для международных расчетов будет создан, но это потребует очень длительного периода согласования.