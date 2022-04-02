Эксперт БКС Бахтин спрогнозировал, что будет с ценами на нефть на следующей неделе
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Стоимость нефти Brent после нескольких волн роста в район $120 из-за геополитических факторов к 1 апреля вернулась практически к тому же уровню, которым открывался март — чуть выше $104. На предстоящей неделе движение стоимости барреля Brent ожидается в пределах зоны $100-110, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.
"Среди факторов давления на котировки черного золота отметим возвращение коронавирусных очагов в Китае, локдаун объявлен в Шанхае. Индекс производственной активности Китая от Caixin в марте отступил до отметки 48,1 п. с 50,4 п. в феврале. Котировки сырьевых товаров всегда чутко реагируют на макродинамику второй по размеру экономики мира и крупнейшего импортера энергоресурсов", — пояснил собеседник агентства.
Также в ближайшей перспективе из нефтяных цен может уходить геополитическая премия, связанная с ситуацией на Украине, западным санкционным давлением на РФ и рисками перебоев поставок российской нефти.
Между тем США, страдающие от взлета цен на топливо и в целом сохраняющихся высоких темпов инфляции, предпринимают усилия, нацеленные на охлаждение нефтяных цен. Так, президент Джо Байден объявил, что объем продаж нефти из стратегических резервов (SPR) в ближайшие шесть месяцев может составить до 1,3 млн б/с, отметил Бахтин.
Дополнительно насытить рынок предложением сырья из своих резервов также могут страны-союзники Штатов по МЭА. Расчеты показывают, что запланированный к выходу на рынок дополнительный объем сырья глобально ценовую картину не изменит, но может среди прочего способствовать спуску котировок в диапазон $90-100.
Страны ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти в мае на 432 тыс. баррелей в сутки. Несмотря на регулярные призывы из Вашингтона к крупным ближневосточным экспортерам увеличить темпы наращивания добычи выше плановых норм альянс продолжает твёрдо придерживаться консервативной политики. В организации видят мировой нефтяной рынок хорошо сбалансированным, а рост волатильности связывают с геополитическими событиями.
В свете твёрдой позиции ОПЕК США могут ускорить процесс заключения новой ядерной сделки с Ираном, чтобы затем разблокировать поставки сырья из исламской республики и тем самым также способствовать росту предложения и, соответственно, охлаждению цен, подытожил представитель БКС.
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