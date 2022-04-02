МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Стоимость нефти Brent после нескольких волн роста в район $120 из-за геополитических факторов к 1 апреля вернулась практически к тому же уровню, которым открывался март — чуть выше $104. На предстоящей неделе движение стоимости барреля Brent ожидается в пределах зоны $100-110, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. "Такой рубль не нужен". Почему доллар не может стоить 64 копейки

"Среди факторов давления на котировки черного золота отметим возвращение коронавирусных очагов в Китае, локдаун объявлен в Шанхае. Индекс производственной активности Китая от Caixin в марте отступил до отметки 48,1 п. с 50,4 п. в феврале. Котировки сырьевых товаров всегда чутко реагируют на макродинамику второй по размеру экономики мира и крупнейшего импортера энергоресурсов", — пояснил собеседник агентства.

Также в ближайшей перспективе из нефтяных цен может уходить геополитическая премия, связанная с ситуацией на Украине, западным санкционным давлением на РФ и рисками перебоев поставок российской нефти.

Между тем США, страдающие от взлета цен на топливо и в целом сохраняющихся высоких темпов инфляции, предпринимают усилия, нацеленные на охлаждение нефтяных цен. Так, президент Джо Байден объявил, что объем продаж нефти из стратегических резервов (SPR) в ближайшие шесть месяцев может составить до 1,3 млн б/с, отметил Бахтин.

Дополнительно насытить рынок предложением сырья из своих резервов также могут страны-союзники Штатов по МЭА. Расчеты показывают, что запланированный к выходу на рынок дополнительный объем сырья глобально ценовую картину не изменит, но может среди прочего способствовать спуску котировок в диапазон $90-100.

Страны ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти в мае на 432 тыс. баррелей в сутки. Несмотря на регулярные призывы из Вашингтона к крупным ближневосточным экспортерам увеличить темпы наращивания добычи выше плановых норм альянс продолжает твёрдо придерживаться консервативной политики. В организации видят мировой нефтяной рынок хорошо сбалансированным, а рост волатильности связывают с геополитическими событиями.

В свете твёрдой позиции ОПЕК США могут ускорить процесс заключения новой ядерной сделки с Ираном, чтобы затем разблокировать поставки сырья из исламской республики и тем самым также способствовать росту предложения и, соответственно, охлаждению цен, подытожил представитель БКС.