МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Существует большое количество онлайн-сервисов, с помощью которых водители могут получить информацию о штрафах ГИБДД и оплатить их. Однако при работе с информационными ресурсами (если они не государственные) следует обращать внимание на ряд аспектов, чтобы обезопасить себя от "фейковых" штрафов. Об этом рассказал агентству "Прайм" заместитель председателя Московской коллегии адвокатов "Альфа", преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

Кроме случаев мошенничества с использованием информационных технологий, по-прежнему есть вероятность получения "фейковых" постановлений по делу об административном правонарушении и на бумажном носителе, добавляет он.

Для того, чтобы убедиться в законности административного штрафа, необходимо перепроверить полученную информацию в официальных источниках:

· через единый портал государственных услуг: https://www.gosuslugi.ru/;

· через официальный сайт Госавтоинспекции;

· через официальные ресурсы, действующие в субъектах России, например, в Москве — https://www.mos.ru/;

· в отдельных случаях, при наличии возбужденного исполнительного производства, через Банк данных исполнительных производств на сайте ФССП.

Также юрист посоветовал внимательно ознакомиться с текстом постановления по делу об административном правонарушении. Рекомендуемая форма постановления по делу об административном правонарушении закреплена в Приложении № 6 Приказа МВД России от 23.08.2017 № 664 "Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения".

По словам Данилова, в постановлении должны быть указаны:

• данные о должностном лице, вынесшем постановление;

• данные о техническом средстве, которое зафиксировало нарушение;

• данные о месте установки технического средства;

• данные о месте и времени, когда было выявлено правонарушение;

• правовое обоснование (со ссылками на соответствующие нормы КоАП РФ);

• дата составления постановления;

• данные о транспортном средстве (марка, модель, государственный регистрационный знак);

• данные о водителе;

• фотография транспортного средства в момент совершения правонарушения;

• платежные реквизиты;

• электронная подпись должностного лица, вынесшего постановление.

Соответствие платежных реквизитов можно проверить на официальном сайте региональной Госавтоинспекции. Адвокат также обратил внимание на то, что получателем платежа должно выступать соответствующее управление Федерального казначейства.

"Если полученное постановление отвечает всем вышеизложенным критериям, то в подлинности назначенного штрафа можно не сомневаться", — заключил он.