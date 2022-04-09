МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Как правило апрель и май являются для рынка нефти слабыми ввиду снижения спроса на нефтепродукты в связи с потеплением и сокращением спроса со стороны НПЗ из-за сезонных ремонтов, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Сергей Пигарев.

"Недельная статистика Минэнерго США, по состоянию на 1 апреля также говорит в пользу продолжения коррекции", — пояснил он.

За неделю добыча нефти в США выросла на 0,1 млн баррелей в сутки, до 11,8 млн. Запасы жидких углеводородов включая нефть и нефтепродукты выросли на 1,4 млн баррелей в сутки (впервые с начала года). При этом США четвертую неделю подряд демонстрируют чистый экспорт жидких углеводородов (экспорт нефтепродуктов превышает импорт нефти). За неделю поставки на внешний рынок составили 9,1 млн баррелей.

Статистика по буровой активности говорит в пользу продолжения роста объемов добычи нефти и газа в США. С начала года количество активных буровых установок на месторождениях в США выросло на 14,8%. На сланцевых месторождениях США количество пробуренных (775 скважин) и оконченных строительством (931 скважина) скважин в феврале 2022 года оказалось максимальным с марта 2020 года.

Кроме того, на цены товарных активов оказывает давление ужесточение политики мировых центральных банков. Поднятие процентных ставок и сокращение баланса ФРС приводит к росту доллара США, что, как правило, вызывает коррекцию на товарном рынке. Индекс DXY, отражающий стоимость доллара относительно основных мировых валют, по состоянию на 7 апреля достиг максимальных значений с середины 2020 года.

Тем не менее, определяющее влияние на котировки черного золота оказывает геополитика. В случае снижения геополитических рисков или сохранения ситуации на текущих уровнях можно ожидать продолжения коррекции цен на нефть.

"При эскалации конфликта в Украине и других точках мира, котировки отреагируют ростом. К повышению цен может также привести ввод дополнительных санкций в отношении нефтегазового сектора России", — подытожил он.