МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Стоит разделить риски, связанные с открытием счетов и оформлением россиянами банковских карт в зарубежных банках лично или дистанционно и обычное мошенничество, пояснил агентству "Прайм" адвокат, партнер ProLegals Артем Сухов. Экономист предупредил о рисках вложений в юань

По его словам, риски есть как в первом, так и втором случае. Даже те россияне, которые ради оформления карт международных платежных систем готовы на поездку в другую страну, не застрахованы от технических накладок при открытии и ведении счета, а также от изменения позиции национального банковского регулятора или непосредственно банка в такой стране к счетам и средствам россиян.

"Сейчас такие банки зарабатывают на новых клиентах, но при возникновении законодательных ограничений или потенциальных рисков из-за санкций, насколько они будут готовы защищать их интересы в ущерб основному бизнесу или местным вкладчикам?" — задает вопрос эксперт.

По его словам, иностранные банки подчиняются требованиям национального законодательства, которое может отличаться от российского, а контролирующие органы России (Банк России, Роспотребнадзор, ФАС) не имеют юрисдикции за рубежом. Так что при наличии проблем или разногласий россиянам придется "играть на чужом поле". А разбирательства с банком в другой стране могут стать длительным и дорогостоящим мероприятиям.

"Открытие счетов с использованием "номинального владельца", гражданина такой страны, создает больше рисков", — утверждает Сухов. Поскольку физическое наличие банковской карты, пин-кода и доступа в личный кабинет, оформленных на другое лицо, не дает гарантий от потери контроля за таким счетом. Байден, ты не прав. В Россию может хлынуть огромный поток денег

Наличие офиса иностранного банка в России, по его словам, вряд ли добавит гарантий желающим оформить банковские карты такого банка. Такое обособленное подразделение, скорее всего, не имеет российской банковской лицензии, не соответствует нормативам Банка России по капиталу и другим требованиям. И при наличии сложностей или внимания регулятора (Банка России), может прекратить свою деятельность. Банк из Кыргызстана с офисом в Москве, упоминаемый в СМИ в связи с возможность оформления россиянам банковских карт международных платежных систем, не отображает информацию о наличии такого обособленного подразделения на своем сайте.

"Стресс и неопределенность играют на руку мошенникам, которые будут использовать данную ситуацию, так же как ранее это было с желающими заработать на росте курса криптовалют", — убежден Сухов.

По его мнению, потеря денег, утечка персональных данных с возможностью их использования, в том числе для оформления кредитов может являться последствием скоропалительных решений.

"При непрозрачности предлагаемых условий оформления банковских карт можно порекомендовать, либо подождать установления более понятных правил, либо крайне аккуратно относится как к оформляемым документам, а также к ограничению средств на таких картах/счетах", — считает эксперт.