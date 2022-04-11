МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Факторы, которые оказывают влияние на курс национальной валюты, в том числе и на рубль, можно поделить на две группы: фундаментальные и ситуативные, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин. Финансист назвал настоящий курс рубля к доллару

"Одним из главных фундаментальных факторов, которые будут определять курс рубля в ближайшие месяцы и годы, будет размер и стабильность поступлений в Россию экспортной выручки", — отметил он.

При этом заявления стран Запада о планах постепенного отказа от российских энергоносителей указывают на риски сокращения валютных поступлений, а большие скидки, с которыми продается нефть Urals, указывают на определенную дискриминацию российских товаров.

К ситуативным факторам, т.е. тем, которые могут быть тактически использованы российскими властями для решения текущих проблем, можно отнести прямые и косвенные ограничения на экспорт капитала (включая импорт товаров и услуг), прямые и косвенные ограничения на покупку валюты. "Не стоит забывать и о денежно-кредитной политике", — отметил он.

Сейчас на рубль оказывает сильнейшее влияние то, что предложение валюты на Московской бирже заметно превалирует над спросом. Как объяснил Сыроваткин, большое предложение валюты связано с обязанность экспортеров продавать 80% валютной выручки, а низкий спрос связан с введением в России почти полного ограничения на экспорт капитала при резком снижении импорта. Кроме того, действуют значительные ограничения на операции по покупке валюты. Они что-то знают: Америка латает свою экономику за счет всего мира

"По мере создания новых логистических цепочек взамен старых, которые были разрушены санкциями, импорт, вероятно, будет восстанавливаться, тогда как поступление валютной выручки от экспортеров может начать снижаться. Эти факторы окажут давление на курс рубля", — пояснил он.

При этом самым важным фактором для курса рубля эксперт считает обязанность экспортеров продавать 80% валютной выручки на фоне фактического ограничения на экспорт капитала.