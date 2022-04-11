МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Трубопроводы, ведущие в Европу, развернуть в сторону Азии не получится, но поставки по ним, вероятно, будут сокращаться. Другое дело — сжиженный газ: его экспорт, скорее всего, продолжится, дал прогноз ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков в беседе с агентством "Прайм". Запад нанес первый удар по российской энергетике

"Трубопроводы, ведущие в Европу, не развернешь. А что касается второго трубопровода в Китай, "Сила Сибири — 2", то его еще предстоит построить, а об объемах и ценах поставок по нему еще предстоит договориться с Пекином", — напомнил он.

В перспективе независимо от того, как закончится нынешний кризис, европейцы будут снижать зависимость от российских энергоносителей, хотя, скорее всего, не откажутся от них полностью. Это значит, что России предстоит искать новые рынки сбыта, полагает эксперт.

По его мнению, России сейчас крайне важно получить собственную технологию строительства крупнотоннажных заводов по сжижению природного газа. "Все, что построено в России к настоящему времени — это иностранные технологии. "Сахалин — 2" построила Shell, "Ямал СПГ" также возник на базе американской технологии, "Арктик СПГ 2" строится на базе технологий немецкой компании Linde".

Есть еще вариант: "тиражировать" среднетоннажные заводы СПГ, совершенствовать и масштабировать их. "Это тот самый "арктический каскад" — четвертая очередь завода "Арктик СПГ 2", — рассказывает эксперт. — Его мощность — 0,9 млн тонн сжиженного газа, значит придется строить 10 таких установок, чтобы получить примерно 10 млн тонн".

В целом поставки СПГ менее политизированы, чем трубопроводные, поэтому продолжатся. Эксклюзивным экспортером природного газа по трубопроводам из России является госхолдинг "Газпром", чья подконтрольность Кремлю не вызывает сомнений у европейских политиков и потребителей. В то же время СПГ-терминалы способны принимать танкеры с объемами из любых источников, где имеются соответствующие мощности для сжижения газа, заключил Юшков.