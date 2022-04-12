МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Странам Запада выгоден технический дефолт России — он, по их задумке, должен показать силу санкций, вынудившую одну из крупнейших экономик мира признать невозможность выплат по внешнему долгу. Однако на деле у нашей страны есть все возможности совершить эти выплаты, что в корне отличается от ситуации образца 1998 года, рассказал агентству "Прайм" автор телеграм-канала WallStreet Pro Дмитрий Черемушкин. Минфин опроверг объявление Россией дефолта по евробондам

По его словам, дело не в отсутствии денег, а в технических препонах со стороны западных банков.

"Они исключают возможность разблокировки выплат процентов по долгу в валюте. Россия при этом планирует платить в рублях по курсу ЦБ, что противоречит условиям, объявленным в проспекте эмиссии и фактически дает основание признать невозможность возврата долга в долларах", — пояснил он.

Таким образом, главная задача Запада сейчас — заблокировать для России возможность оплаты долгов в валюте и показать рабочую силу санкций, вынудившую крупную экономику объявить дефолт по внешнему долгу.

"Фактически эта игра на мировую публику, не отражающая реальное положение дел. Даже несмотря на санкционное давление, Россия по-прежнему обладает достаточными резервами, чтобы исправно платить по долгу. Сравнивать дефолт 1998 года с текущим положением дел некорректно. Тогда государство действительно не могло обслуживать долг из-за нехватки денег в бюджете. Сейчас же Россия обладает достаточным количеством средств, но сталкивается с отказом Запада их принимать. Фактически западные страны жертвуют деньгами своих инвесторов ради достижения PR-целей", — считает Черемушкин.

Жителям России важно понимать, что технический дефолт на них не отразится. Проблемы коснутся западных инвесторов, по сути их государства заблокировали для них возможность получения процентов по займу и погашению долга. Это понимает любой квалифицированный инвестор, но западные страны играют на широкие массы, которые не вникают в тонкости и читают только заголовки прессы, заключил он.