МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Текущие поставки природного газа из России в страны Азию идут как по трубопроводному маршруту в Китай, так и путем экспорта СПГ, рассказывает "Прайм" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Эксперт объяснил, как Европа теперь будет получать российский газ

"Все объемы с "Сахалина — 2" сейчас законтрактованы, уходят на азиатские рынки, в основном — по долгосрочным контрактам в Японию и Южную Корею, — указывает он. — Ни в том, ни в другом случае речь не идет об отказе от российского энергоносителя, во всяком случае пока".

Соответственно, данные объемы никуда перенаправлять не нужно, в этом нет необходимости, делает вывод Юшков. Российская сторона, в свою очередь, четко исполняет контракты. "А остатки отправляются в Китай, — уточняет он. — Можем еще много лет любые излишки поставлять китайским заказчикам".

Вопрос с проектом "Ямал СПГ" — там 3 миллиона тонн законтрактовано Китаем. Эти объемы в основном транспортируются по Северному морскому пути (СМП) на восток. Но зимой — в период с декабря по май-июнь — СПГ идет на европейский рынок. Там они частично остаются, а частично уходят в Азию и Южную Америку. Объемы с Ямала, которые теперь не идут в ЕС, могут уйти в Китай, но, вероятно, со скидкой, поскольку вырастает транспортное плечо. Газовая атака: чем грозит запрет на импорт в сфере СПГ

"Главное альтернативное направление экспорта газа для России теперь, вне всяких сомнений, Азия", — констатирует специалист. Помимо Японии и Южной Кореи, которые, как показывает практика, могут в той или иной степени участвовать в санкциях против нашей страны, речь может идти и про Китай, и про Индию, рассуждает он.

"Китай готов "переварить" дополнительные объемы, он все время увеличивает импорт, — рассказывает Юшков. — Но речь о том, что чем дороже газ, тем ниже темпы роста импорта. Ведь тогда меньше желающих его приобрести".

Однако КНР готова получать дополнительный газ и по СМП, лишь бы была такая возможность: Пекин понимает, что южные маршруты становятся все более рисковыми, учитывая турбулентную политическую обстановку, отмечает эксперт. В перечне "политических угроз США" Россия, Иран, Северная Корея и Китай идут через запятую, напоминает он. И Вашингтон не отрицает этого факта. Так что все, что идет по южным маршрутам, более рискованно. Но китайские заказчики, действуя исходя из своих интересов, стараются использовать возможность приобретать российские энергоносители с существенной скидкой. К примеру, закупают нефть с большим дисконтом. Аналогичная ситуация — с СПГ. "Китай всегда был очень жестким переговорщиком, и впредь он тоже будет действовать, в первую очередь, руководствуясь собственными интересами", — заключил Юшков.