МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Намерение российских властей перевести экспорт ряда товарных позиций в рубли вызвало негативный ответ Запада, однако после появления указа президента Владимира Путина, в котором прописан новый механизм расчетов, многие призадумались. Срок перевода расчетов в рубли озвучен — 1 апреля. Агентство "Прайм" выяснило, насколько этот процесс реален, сколько времени займет, а главное — за какие товары Запад будет готов платить рублями. Берлин придумал, как купить газ у России в обход санкций

Товары

"Россия может продавать за рубли многие сырьевые товары: в частности, нефть, газ, никель, палладий, лес, удобрения, зерно", — пояснил руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "УНИВЕР Капитал" Андрей Верников. При этом, по его словам, есть два российских товара, заменить которые никак невозможно — это никель и палладий. Россия производит 41% мирового производства палладия.

"России необходимо в первую очередь переписывать на рубли договора по критически важным для Запада товарам", — убежден Верников. А вот отечественные газ и нефть заменить теоретически можно, но не в полном объеме и не быстро.

"К числу товаров, которые могут быть проданы за рубли, помимо газа, можно отнести любые стратегически значимые товары, которые идут на экспорт, например, пшеница, удобрения, аппаратура стратегического значения, в перспективе, возможно, нефть", — считает Аяз Алиев, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова. Но он сомневается, что удастся перевести торговлю этими товарами в рубли: "Вероятно, будет использована какая-то третья валюта, например, юани".

Страны

Еще интереснее ответ на вопрос, какие страны могут пойти на торговлю за рубли. Правительство России говорило о государствах из списка «недружественных», которые ввели антироссийские санкции… Бумеранг. Европа напоролась на свои же санкции

"Недружественные страны будут вынуждены платить за российский импорт в рублях", — считает доцент кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Роберт Воскеричян. И это удастся, по его мнению, сделать, если в качестве товаров будут предложены позиции, по которым российские производители занимают доминирующее положение — удобрения, титан, топливо для АЭС, палладий. Западу просто некуда будет деваться, так как замены российскому экспорту по части объемов и качества товара нет.

Отказаться от этих товарных позиций Запад не может — это нанесет неприемлемый ущерб экономике этих стран.

Но за рубли будут торговать не только с Западом. Со странами-членами ЕАЭС, по мнению Воскеричяна, такая договорённость уже есть: согласован постепенный перевод всех внутренних расчетов на национальные валюты.

"Учитывая экономический потенциал России, дающей порядка 90% таможенных сборов в ЕАЭС, понятно, что подавляющая часть платежей будет осуществляться в рублях", — считает эксперт.

Наконец, крупнейшие торгово-экономические партнеры России — Китай, Индия и Турция. С ними также ведутся переговоры о переходе в расчетах на национальные валюты. "Российские зерновые компании уже обратились к правительству с призывом перевести экспорт зерна на рубли. В случае принятия такого решения десятки стран Азии и Африки фактически войдут в рублевую зону, так как критически зависят от импорта российского продовольствия", — подчеркнул Воскеричян.

Сроки

Конечно, быстрое решение в пользу рубля смогут принять не все. "Своеобразные "качели" могут продлиться еще около месяца, а после этого срока будут достигнутые договоренности, которые выгодны России. Возможно, оплата будет производиться в рублях частично с постепенным полным переходом на расчеты в российской валюте", — пояснил агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. Парадокс: почему рубль укрепляется, а цены не падают

По его мнению, Запад будет вынужден согласиться с требованием оплаты рублями, потому что ряд стран полностью зависит от России в поставках той или иной товарной группы, а временный запрет на экспорт удобрений, масла, зерновых культур вообще ставит ряд государств, в том числе европейских, перед фактом резкого взлета цен на продукты и возможных пустых полок в магазинах.

"Но резкого перехода на платежи в рублях ждать не стоит: есть контрактные обязательства, которые необходимо выполнять, в том числе и по части валюты оплаты", — напомнил Вавилов. Поэтому наиболее реальным раскладом, по его мнению, является перевод в рубли только новых контрактов.