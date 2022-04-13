МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. После прошлой недели, когда российская валюта укреплялась до отметки в 71 рубль за доллар, в понедельник на торгах произошел разворот. Доллар после изменения правил валютного контроля Банком России поднимался к 82, а позже закрепился на уровне чуть ниже 80 рублей. О том, возможно ли возвращение к отметке 70 рублей за доллар, рассказал агентству "Прайм" начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. Вашингтон разозлили: еще одна страна скупает нефть у России

"Уверенности в продолжении роста пары USD/RUB сейчас нет. Отложенный спрос со стороны населения, которое было ограничено в покупках из-за 12-процентной комиссии, может быть удовлетворен достаточно быстро. При этом валютные поступления от экспорта сырьевых товаров продолжают идти в экономику каждый день и их необходимо переводить в рубли", — напомнил специалист.

Пониженный спрос на импортные товары и услуги из-за внешних ограничений не обеспечивает достаточный для роста доллара к рублю объем покупок валюты. Поэтому в краткосрочной перспективе эксперт допускает возврат к 75 рублям в целом.

"Что же касается более низких уровней, то при прочих равных есть ряд причин, по которым чрезмерное укрепление рубля может быть остановлено", — прогнозирует Карпунин.

Во-первых, это дальнейшее смягчение мер валютного контроля. ЦБ может скорректировать правило по продаже 80% выручки или же принять меры по дополнительному стимулированию импорта. Это оправдывается тем, что дальнейшее избыточное укрепление рубля негативно скажется на налогооблагаемой базе экспортеров, а значит и на бюджетных поступлениях.

Во-вторых, стоит отметить риски снижения экспорта в натуральном выражении из-за западных санкций. Банк России начал новую игру с курсом рубля

Еще одним фактором не в пользу рубля выступает потенциальное снижение цен на commodities. "Высока вероятность, что в среднесрочной перспективе в условиях замедления глобальных темпов роста экономики сырьевое ралли завершится", — рассуждает он.

Речь идет о снижении потребления из-за экономического спада в Европе, а затем и в США. А антиковидные ограничения, вводимые сейчас в КНР, только ухудшают эту ситуацию. Поэтому на какое-то чрезмерное и длительное снижение USD/RUB ниже 70 пока сложно рассчитывать.