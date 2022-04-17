МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ, Елена Гуринович. Апрель традиционно считается сильным месяцем для рубля из-за роста сальдо торгового баланса и высокого уровня поступлений со стороны экспортной выручки. На уходящей неделе курс рубля к доллару и евро несколько ослабел после резкого укрепления неделей ранее. Впрочем, апрель еще не закончился, и, возможно, главный взлет российской валюты еще впереди. Агентство "Прайм" выяснило, какие факторы являются для курса валют этой весной ключевыми и до каких отметок может укрепиться рубль. Банк России начал новую игру с курсом рубля

Эксперты традиционно считают март и апрель сильными месяцами для российской валюты. Это обусловлено тем, что в конце первого квартала и начале второго формируется рост сальдо торгового баланса. Из-за высокого уровня налоговых поступлений от валютной выручки компаний-экспортеров долларов "внутри страны" становится много, спрос на них падает, курс рубля крепнет.

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Но это правило в 2022 году перестало работать, считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. "Сильные месяца для национальной валюты, если и были раньше, то уже не имеют значения. Поскольку структура валютного рынка в РФ полностью поменялась", — отметил он.

С ним соглашается главный аналитик ПСБ Егор Жильников. "Апрель считается сильным месяцем для рубля ввиду того, что преимущественно первый квартал каждого года и начало второго демонстрируют рост сальдо торгового баланса, а также высокий уровень налоговых поступления от экспортной выручки. Тем не менее, данный год является уникальным и ориентироваться на традиции не совсем корректно", — отметил собеседник.

В свою очередь начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко высказал мнение, что и раньше апрель не был самым крепким месяцем в году для рубля. "Если говорить с точки зрения платежного баланса, то второй квартал традиционно заметно хуже первого в контексте поступлений по счету текущих операций (СТО) из-за сезонного фактора. Апрель, как правило, лучше мая и июня, но уступает январю-марту по сальдо СТО", — пояснил эксперт и добавил, что в этом году превалирующими факторами поддержки для рубля остаются ограничение на движение капитала и падение импорта.

НЕНУЖНЫЙ ДОЛЛАР

Если учитывать, что курс рубля зависит не только от цен на нефть, формирования бюджета за счет конвертации в рубли валютной выручки компаний-экспортеров, но и от соотношения спроса и предложения, то российская валюта может укрепляться до любых значений. Этому будет способствовать ликвидность на рынке и обязанность экспортеров продавать 80% валютной выручки. Именно из-за этого, когда на прошлой неделе рубль перешел заложенную в бюджет РФ отметку в 75 рублей за доллар, ЦБ РФ ввел ряд послаблений к покупке валют, в том числе, теперь граждане могут покупать валюту на бирже без суровых комиссий в 12%. "Начинать надо не с газа": что еще у России купят за рубли

"Но учитывая международную ситуацию, скоро граждане и компании из РФ не смогут ничего существенного купить за доллары. Спрос на валюту упадет еще раз, уже естественным путем, что вызовет очередное укрепление рубля", — прогнозирует Тузов.

По мнению эксперта по финансовым рынкам "БКС Мир Инвестиций" Михаила Зельцера, залогом крепкого рубля являются:

норматив ускоренной продажи 80% экспортной выручки,

долгая пауза ФНБ на покупку иностранной валюты в свои резервы,

сильное падение импорта на фоне санкций Запада и инфляции.

Одномоментно все три фактора вряд ли будут отменены.

КОГДА СТРАНЕ НУЖЕН КРЕПКИЙ РУБЛЬ

Хотя по большей части российские власти заинтересованы в слабом рубле (чем больше можно выручить в рублевом эквиваленте за нефть, газ, лес и другие экспортируемые товары, тем более профицитным становится бюджет страны), есть моменты, когда государству становится выгодно иметь сильную нацвалюту.

"Переукрепленный рубль нужен только в периоды выплат по долгам. Поскольку России не дают платить в долларах и евро, то она платит в рублях по курсу валюты на дату платежа, что делает выгодным укреплять рубль перед платежами по международным валютным обязательствам", — пояснил Тузов.

Однако и тут есть свои пределы: увидеть российскую валюту ниже отметок 72-74 рублей за доллар нам вряд ли удастся. Это обусловлено тем, что государству надо иметь возможность прогнозировать доходы бюджета и выручку экспортеров. "Курс выше 72-74 рублей за доллар держался больше года и давал экономике возможности для роста", — отметил представитель "Универ Капитал".

БАЛАНС МЕЖДУ БЮДЖЕТОМ И ИНФЛЯЦИЕЙ

"Планка 80 рублей за доллар — нечто среднее от максимума месяца, да и года, показанного в прошлую пятницу у отметки 71 на волне рекордного укрепления нацвалюты, и важного технического уровня сопротивления на 90 по паре usd/rub", — считает Зельцер. По его мнению, сейчас российская валюта нашла некоторый баланс спроса и предложения, курс стал более рыночным.

"Снятие части валютных ограничений ЦБ и снижение ключевой ставки привели к приостановке безудержного роста рубля и возврату доллара на 80. Но вот факторов дальнейшего ослабления нацвалюты пока недостаточно", — прогнозирует он. "Такой рубль не нужен". Почему доллар не может стоить 64 копейки

По мнению Жильникова, власти не допустят переукрепления рубля, даже во имя снижения уровня инфляции в стране. "Соответственно, преодоление инфляции, скорее, будет нивелироваться другими рычагами, например, ключевой ставкой", — прогнозирует он и ожидает, что в качестве следующего шага по ослаблению нацвалюты мы увидим снижение показателя обязательной реализации экспортной выручки отечественными предприятиями.

Стоит помнить о том, что российский бюджет будет становится профицитным при курсе выше 70 рублей за доллар, поэтому в случае падения USD ниже данного уровня можно будет ожидать новых смягчений в ограничениях, препятствующих оттоку капитала, добавляет Кравченко.

ПРОГНОЗ

Однако, по мнению представителя БКС, во второй половине апреля есть вероятность укрепления доллара выше отметки в 80 рублей.

"Нельзя исключать, что Центробанк пойдет на корректировку экспортного норматива, а 29 апреля продолжит цикл смягчения, ещё опустив ключевую ставку, скажем, до 15%", —рассуждает экономист.

По мнению представителя "Велес Капитала", власти будут поддерживать баланс на валютном рынке на уровне 70-75 рублей по доллару.

Впрочем, даже при появлении регуляторных драйверов ослабления рубля, краткосрочный всплеск волатильности в нацвалюте не означает повторения кризисных значений начала марта, предупреждает Зельцер. "Всё-таки там были эмоции на фоне полной неопределенности", — резюмировал он.