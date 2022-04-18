МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Дефолт России по внешним обязательствам никоим образом не повлияет на жизнь обычных граждан страны. Прежде всего, нужно понимать, что резервы для обслуживания своих долгов у России есть, но они заблокированы западными государствами, а из свежих поступлений российская сторона платить не хочет принципиально. Следовательно, нужно признавать факт того, что дефолт этот искусственный, рассказывает агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Эксперт объяснил, почему Западу выгоден дефолт России

"Также это событие не отразится даже на курсе рубля, поскольку он сейчас контролируется государством и удерживается комфортным для всех сторон – и граждан, и импортеров, и экспортеров", — добавляет он.

Более того, реальный биржевой курс сейчас отличается от курса Мосбиржи не более, чем на 5-7%, что, по мнению экономиста, говорит о том, что постепенно рубль возвращается на рыночные позиции – на пике расхождение составляло около 20%. И крайне маловероятно, что дефолт, который будет объявлен не Россией, а американской стороной, сильно отразится на соотношении рубля к доллару или евро, рассуждает эксперт.

"Так что история с дефолтом – это просто очередной способ давления на РФ, который не окажет абсолютно никакого влияния на жизнь рядовых граждан", — отмечает Переславский.

"Да и на отношение к России как к стране для инвестирования тоже – все кредитные рейтинги уже отозваны, само государство закрывается от вложений с Запада, даже несмотря на массу крайне интересных секторов для инвестиций — от сельского хозяйства до сложных производств", — добавляет он.

Таким образом, рядовым гражданам опасаться "совершенно нечего" – никакого влияния дефолт на них не окажет.