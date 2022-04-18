МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Экономисты, опрошенные изданием The Wall Street Journal оценили вероятность рецессии в США в ближайший год в 28%. Для сравнения, в январе показатель составлял 18%. Опрошенные Bloomberg аналитики также сочли вероятным сценарий падения американских фондовых рынков. Насколько такие прогнозы правдивы, рассказали в эксклюзивном комментарии агентству "Прайм" аналитики телеграм-канала "Кстати". Дорого и хватит не всем. Что исчезнет из продуктовых магазинов Европы

По их словам, в настоящее время сложились две важные предпосылки для рецессии.

— недавно кривая доходность гособлигаций США стала инвертированной. Это значит, что доходность по коротким бумагам выше доходностей длинных облигаций. По сути облигации похожи на вклад, и в обычной ситуации чем дальше срок погашения вклада, тем больше доходность можно получить от банка. Однако в периоды кризиса (как сейчас) ситуация меняется: сегодня самые выгодные проценты можно получить по 3-месячным вкладам.

Чем выше доходность коротких облигаций, тем больше рисков инвесторы видят в текущем состоянии экономики. Инверсия доходностей гособлигаций предшествовала всем рецессиям с 1980 года

— Инфляция выходит из-под контроля: напоминаем, что ее показатель в годовом выражении в стране находится на максимуме за 40 лет. Это вынуждает ФРС резко поднимать ставки. Чем выше ставка, тем дороже кредитование для бизнеса. А ведь именно кредитные деньги обеспечивают развитие предприятий. Инфляцию толкает и санкционная политика Белого дома, ведь замена российским товарам часто оказывается дороже.

От последовательности действий федерального резерва будет зависеть глубина провала экономики. Коррекция на фондовом рынке практически неизбежна, ведь американские регуляторы спасают реальную экономику, а не рынок ценных бумаг.

Восстановиться помогут акции защитных секторов экономики: здравоохранение, продовольствие, энергетика. Они будут отрастать первыми после коррекции, они же покажут первые положительные отчеты. Это вернёт веру в американский фондовый рынок и обеспечит ему новый приток ликвидности.

На долгосрочную рецессию в экономике США рассчитывать не стоит, заключают аналитики телеграм-канала.