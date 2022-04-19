МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. В текущем 2022 году нет фундаментальных причин для падения рубля не только до 200 рублей за доллар, но даже вновь до 100 — хотя, возможно, США надеялись на это, вводя санкции. В конечном счёте, у России заблокирована только половина золотовалютных резервов, остальные резервы на сумму свыше 300 миллиардов долларов остаются в России, рассказала агентству "Прайм" ведущий аналитик "Фридом Финанс" Наталья Мильчакова. Экономист назвал последствия для россиян, если США объявят нам дефолт

Эти деньги хранятся в инвестиционном золоте, наличной валюте или в китайских юанях, да и Япония, как оказалось, не смогла заблокировать российские ЗВР, находящиеся в иенах, по причине отсутствия соответствующего закона.

"ЦБ РФ проводит интервенции, которые поддерживают устойчивость рубля, но самый главный фактор, позволяющий рублю держаться на плаву, это высокие цены на нефть, которые многократно превышают заложенную в бюджете цену в 42,3 доллара за баррель", — рассказала собеседница агентства.

Помимо этого, рубль укрепляют высокие цены на все основные российские экспортные товары — нефть, газ, уголь, металлы, зерно, удобрения, и даже отказ каких-либо стран их покупать приведёт только к пересмотру географии поставок.

В целом в этом году можно ожидать, что доллар будет колебаться в широком диапазоне в 70-100 рублей, прогнозирует Мильчакова. "Но ситуация в экономике, а значит, и на валютном рынке, будет зависеть прежде всего от геополитики. Значит, от этого фактора будет зависеть, насколько резкие краткосрочные колебания может испытывать рубль", — резюмировала она.

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