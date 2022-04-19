МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Компании, приостановившие работу в один день, ведут себя по-разному. Некоторые отправили работников по домам и приняли решение выплачивать полную зарплату в течение квартала, то есть до 31 мая. Некоторые ритейлеры сохранили полную зарплату своим работникам, но также требуют от них находиться на работе полный день, наводить порядок на полках, проводить инвентаризацию и решать другие задачи, до которых не доходили руки. Об этом агентству "Прайм" рассказывает адвокат, партнёр практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова. Эксперты узнали суммы убытков международных компаний от ухода из России

"Другие компании отправили работников в простой, что влечет за собой недоплату в размере 1/3 заработной платы. Такие компании привлекают внимание регулятора, а также имеют риски трудовых споров с работниками. Риски возрастают при наличии в компании активных профсоюзов", — отмечает юрист.

Экономия при простое, по мнению Ивановой, не очевидна, поскольку в случае проигрыша в суде работодатель обязан доплатить не до оклада, а до среднего заработка да к тому же и с процентами, которые растут пропорционально с увеличением ключевой ставки. За последние два месяца ключевая ставка выросла в 5 раз, напомнила она.

Российские офисы иностранных корпораций, которые приняли кардинальное решение немедленно закрыться, "купили согласия работников на увольнение" за беспрецедентно высокие выходные пособия.

Компании посчитали, что их риски и затраты на увольнение штата в связи с ликвидацией настолько велики, что стандартные 3-5 окладов выгоднее увеличить на два и закрыть вопрос в течение недели", — предположила эксперт.