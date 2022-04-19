Юрист Иванова: закрывшимся из-за санкций компаниям выгоднее быть честными с работниками
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Компании, приостановившие работу в один день, ведут себя по-разному. Некоторые отправили работников по домам и приняли решение выплачивать полную зарплату в течение квартала, то есть до 31 мая. Некоторые ритейлеры сохранили полную зарплату своим работникам, но также требуют от них находиться на работе полный день, наводить порядок на полках, проводить инвентаризацию и решать другие задачи, до которых не доходили руки. Об этом агентству "Прайм" рассказывает адвокат, партнёр практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова.
"Другие компании отправили работников в простой, что влечет за собой недоплату в размере 1/3 заработной платы. Такие компании привлекают внимание регулятора, а также имеют риски трудовых споров с работниками. Риски возрастают при наличии в компании активных профсоюзов", — отмечает юрист.
Экономия при простое, по мнению Ивановой, не очевидна, поскольку в случае проигрыша в суде работодатель обязан доплатить не до оклада, а до среднего заработка да к тому же и с процентами, которые растут пропорционально с увеличением ключевой ставки. За последние два месяца ключевая ставка выросла в 5 раз, напомнила она.
Российские офисы иностранных корпораций, которые приняли кардинальное решение немедленно закрыться, "купили согласия работников на увольнение" за беспрецедентно высокие выходные пособия.
Компании посчитали, что их риски и затраты на увольнение штата в связи с ликвидацией настолько велики, что стандартные 3-5 окладов выгоднее увеличить на два и закрыть вопрос в течение недели", — предположила эксперт.
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