МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Министерство финансов России технически обладает возможностью тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в ситуации, когда доступа к международным резервам у Банка России нет, рассказал агентству "Прайм" директор Группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Здравствуй, доллар. Как банки продают наличную валюту и кому она нужна

"ФНБ — обязательство Банка России перед Минфином, исполнять его в иностранной валюте жесткой необходимости нет, так как у Минфина почти все расходы рублевые", — отметил собеседник агентства.

Чтобы "создать" рубли и передать их Минфину в размере средств фонда, Банку России не обязательно параллельно тратить валюту из международных резервов — это лишь один из способов абсорбировать дополнительную рублевую ликвидность, отметил Куликов.

При исполнении обязательства перед Минфином в национальной валюте, Банк России будет принимать решение о том, нужно ли, чтобы рубли, которые поступили в систему по бюджетному каналу и не были при этом абсорбированы с рынка, были как-то изъяты через другие каналы. Это уже часть денежно-кредитной политики, у которой и в нынешних условиях есть достаточно инструментов, помимо валютных интервенций, напомнил он. "Вам не понравится". Россия возвращает замороженные резервы

Итого, внутри ФНБ реально неликвидными стоит считать только средства, ранее вложенные в так называемые "иные разрешенные активы": инфраструктурные проекты, капитал банков и т.д.

"На начало марта 2022 года ликвидная часть ФНБ составляла 9,7 трлн руб. — заморозка резервов эту картину не поменяла", — рассказал специалист.

Заморозка международных резервов при этом оказала заметное влияние на режим валютного курса, финансовые отношения с внешними кредиторами и другие вопросы, которые к финансированию расходов бюджета относятся не прямо, подытожил он.