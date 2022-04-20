МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ, Елена Гуринович. Во вторник глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что власти страны готовят судебные иски для оспаривания заморозки средств ФНБ странами Запада. Агентство "Прайм" выяснило, каковы перспективы таких судебных разбирательств и сколько времени на это может уйти. Магический месяц для рубля: какие сюрпризы готовит апрель

После начала спецоперации России страны Запада наравне с другими видами санкций заморозили часть золотовалютных резервов страны. По оценке министра финансов Антона Силуанова, в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину — около 300 миллиардов долларов — ЗВР России. При этом сам ЦБ также отмечал, что доля золота и юаня за последние годы выросла почти до половины резервов.

Ранее Россия уже призывала Запад разморозить резервы, чтобы по-прежнему платить за газ в евро. Теперь речь зашла о судебном процессе.

"Это беспрецедентная заморозка золотовалютных резервов, мы будем готовить и иски судебные, готовимся, для того, чтобы их предъявить. Потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены", — прокомментировала ситуацию Набиуллина, выступая в Госдуме.

По данным годового отчета Банка России, доля золота в международных резервах страны на начало 2022 года составила 21,5%, юаня — 17,1%, остальных валют — 61,4%. При этом регулятор отмечал, что Россия после заморозки западными странами резервов в их валютах продолжает иметь достаточный объем резервов в золоте и юанях. Всего на конец 2021 года объем активов Банка России в иностранных валютах и золоте составил 612,9 миллиарда долларов, из них 481,4 миллиарда долларов — валютные активы и 131,5 миллиарда долларов — золото.

По мнению управляющего директора и главного стратега "Атона" Александра Кудрина, инициатива ЦБ России выглядит вполне логичной.

"Резервы монетарных властей обладают иммунитетом, поэтому их "заморозка" с юридической точки зрения выглядит, как минимум, спорной. Однако, сложившаяся ситуация является нестандартной и беспрецедентной, где помимо экономических факторов большую роль играют политические", — рассуждает собеседник агентства.

Российские активы заморожены в странах Запада. Это означает, что РФ сохраняет право собственности на них, но не может ими распоряжаться, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.

Он напомнил о статье американских экономистов в Financial Times, в которой предполагается, что Россия может лишиться части своих замороженных активов, если проиграет возможные суды о возмещении ущерба Украине или частным компаниям. Однако переход права собственности на замороженные активы, по их мнению, будет возможен только после их разморозки.

При этом американские экономисты считают довольно двусмысленными полномочия президента США по передаче права собственности на такие активы, которыми его наделяет Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). В частности, из некоторых положений IEEPA следует, что Вашингтон может конфисковать, а не просто заморозить активы другой страны только в случае военного конфликта между США и такой страной.

КАК ПОСТУПАЛИ С АКТИВАМИ НЕУГОДНЫХ СТРАН РАНЬШЕ

Прецеденты заморозки средств государств в истории уже были. Соединенные Штаты в разное время блокировали средства Ирака, Ирана, Венесуэлы, в прошлом году Вашингтон заморозил средства правительства Афганистана, перечислил научный сотрудник Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Иван Ермохин.

Сыроваткин, рассматривая самый свежий пример таких блокировок средств, отметил, что у ЦБ Афганистана в феврале текущего 2022 года заморозили активы на семь миллиардов долларов. "Президент Байден объявил, что половина этих средств будет потрачена на гуманитарные проекты в Афганистане, а остальное будет отложено в качестве обеспечения по искам жертв атак 11 сентября 2001 года. Данное решение Байдена возвращает нас к вопросу о том, имел ли он полномочия его принять, исходя из положений IEEPA", — рассуждает Сыроваткин.

Ермохин напомнил, что в ряде случаев после заморозки средств американское правительство принимало меры по передаче этих денег третьим лицам. Так, например, средства правительства Венесуэлы были переданы лидерам оппозиции, которые признавались правительством США в качестве законно избранных — возможность передачи замороженных средств регламентирована законодательством США.

В свою очередь ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков привел в пример ситуацию с активами Ливии. "В 2011 году резервы Центробанка страны были заморожены, как и средства правительства и суверенного фонда. После смены власти средства ЦБ были разморожены, но прочие валютные накопления в значительной степени растворились в финансовой системе. Как итог, около $170 млрд валютных накоплений Ливии к 2011 году превратились в $105 млрд к началу 2014 года, а уже к концу 2014 года от них осталось около $75 млрд, так как из средств Центробанка выплачивались зарплаты государственным служащим и покрывались расходы правительства", — рассказал он. "Вам не понравится". Россия возвращает замороженные резервы

Разморозка всех активов Ливии, добавил эксперт, состоялась только лишь после принятия политического решения о поддержке нового правительства, которое официально признавалось Европой и США.

СУД ВОПРОС НЕ МЕСЯЦЕВ, А ЛЕТ

Если Россия будет решать вопрос разморозки ЗВР в суде, стоит запастись терпением.

Как отметил Ермохин, продолжительность судебного процесса зависит от суда, в котором стороны будут разрешать спор. В среднем срок разбирательства по инвестиционным спорам в рамках соглашений о защите капиталовложений занимает 4 года. "В то же время спор Dames & Moore v. Regan о вопросе правомерности решения президента США о распределении замороженных средств правительства Ирана был разрешен Верховным судом США всего за несколько месяцев. Решение было принято в пользу администрации Соединенных Штатов", — привел пример собеседник агентства.

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ АКТИВЫ СТРАНЫ

Но случай с российскими активами в череду перечисленных примеров не укладывается: такого объема активы большого государства ранее не попадали под заморозку со стороны Запада.

Но, считает Сыроваткин, основываясь на прецеденте с деньгами Афганистана, если часть российских активов в конечном итоге будет передана другому собственнику на основании спорных положений законодательных актов, то успешно оспорить такое решение, вероятно, будет можно.

Средства ЦБ, согласно общим подходам к государственному иммунитету, в международном праве довольствуются той же защитой, что и другие активы, принадлежащие государству, напоминает Ермохин. "По общим правилам, суверенитет государства защищает имущество в третьих странах от ограничительных мер. Кроме того, Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности (этот пункт пока не вступил в силу) обеспечивает иммунитет "от юрисдикции судов" и от "принудительных мер в связи с производством в суде", — отмечает он. Но введенные против России ограничения были реализованы не в рамках судебного разбирательства, а решением исполнительной ветви власти. Кроме того, средства не были арестованы, но запрет для американских резидентов по взаимодействию с такими средствами действует. Для того, чтобы выиграть в споре, потребуется доказать, что введенные меры ограничивают иммунитет государства, рассуждает собеседник агентства.

СУДЕБНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И ДРУГИЕ СПОСОБЫ

Еще туманнее активов страны выглядят перспективы замороженных активов российских бизнесменов, отмечает Кочетков. "В администрации США заявляют о том, что они не вернутся к владельцам, а будут использованы на "хорошие" цели", — напоминает он.

То есть в судебном плане все эти заморозки не являются правомочными, но изначальная политическая подоплёка не позволяет рассчитывать на легальное разрешение проблемы, отмечает Кочетков. Он считает перспективы вернуть замороженные средства ЦБ РФ через обращение в судебные инстанции почти нулевыми. "Само решение о заморозке не является процедурным вопросом, а непосредственно связано с политическими решениями", — объясняет представитель "Открытия". Выстрел в голову: что будет с теми, кто тронет золотой запас России

По мнению Ермохина, гипотетически со стороны России могут быть введены зеркальные меры в отношении имущества стран, заморозивших ЗВР. Но такие меры не могут распространяться на имущество резидентов стран, которые заморозили средства. "Исходя из заявлений Банка России и Правительства РФ, печатать рубли в целях восполнения средств ФНБ не планируется. К тому же такая мера не поможет в восстановлении замороженных средств", — считает он.

По мнению Кудрина, оценить шансы той или иной стороны в потенциальном разбирательстве достаточно сложно. "Но с уверенностью можно сказать, что этот процесс будет небыстрым и может занять несколько лет", — подытожил он.