МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Гонконг является крупным торговым центром, поэтому стабильность гонконгского доллара (HKD) считается важным элементом монетарной политики. Сейчас монетарные власти держат курс этой азиатской валюты в тесной привязке с американскому доллару. Агентство "Прайм" спросило начальника отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаила Шульгина, почему гонконгский доллар зависит от "американца" и что будет, если его отпустить в свободное плавание. Они что-то знают: Америка латает свою экономику за счет всего мира

"В 1983 году было принято решение привязать HKD к USD в соотношении 7,80 HKD за 1 USD. В 2005 году для практической гибкости соотношение было заменено диапазоном 7,75 HKD до 7,85 HKD за 1 USD. Соответственно, система привязки гонконгского доллара к доллару США доказала свою жизнеспособность с 1983 года", — напомнил эксперт.

Диапазон, в котором система допускает колебания, достаточно узкий: 0,10 HKD или 1,28%. За счет этого обеспечивается предсказуемость курса и стабильность экономики Гонконга, добавил собеседник агентства.

"Гонконгу, как одному из центров финансовых рынков и мировой торговли, выгодно и дальше поддерживать эту систему для поддержания доверия и устойчивого роста. В свою очередь, это делает гонконгский доллар одним из эквивалентов доллара США при размещении валютной доли инвестиционного портфеля в рамках класса активов "денежные средства и эквиваленты", — рассуждает Шульгин.

В случае сильных отклонений курса в сторону границ диапазона в дело вступает Валютный совет, он продает или покупает USD, что стабилизирует курс в требуемом диапазоне. "Для этого у валютного совета имеются одни из самых больших валютных резервов в мире, размер которых составляет $481,6 млрд. По этому показателю Гонконг входит в первую десятку стран мира", — пояснил специалист.

В текущем году курс USD/HKD заметно вырос и приблизился к верхней границе допустимого диапазона колебаний. Инвесторы ожидают, что ФРС США будет агрессивно повышать процентные ставки в 2022 году.

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"Доходности трежерис стремительно растут, оказывая поддержку росту курса доллара США в глобальном масштабе. Гонконгский доллар также на себе испытывает давление со стороны американского конкурента. Поэтому будет вовсе не удивительно, если в ближайшее время мы увидим попытку курса превысить верхнюю границу диапазона", — прогнозирует аналитик. Также будет не удивительно, что в ответ на это Валютное управление Гонконга проведет интервенцию, направленную на сдерживание укрепления валюты США.

Теоретически "отвязка" курса HKD от доллара США и переход к рыночному курсообразованию в долгосрочном периоде возможна, считает Шульгин. Однако в её результате он ожидает с большей вероятностью укрепления курса HKD относительно доллара США, ввиду большой накопленной мощи китайской и тесно связанной с ней гонконгской экономики.