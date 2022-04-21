МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Дополнительные выплаты пенсионерам часто связаны с социальными доплатами или ежемесячными денежными выплатами. Такие выплаты бывают как федеральными, так и на уровне конкретных регионов, рассказывает агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Эксперт рассказал, какие льготы полагаются перед выходом на пенсию

К числу федеральных льготников, по словам эксперта, относятся: ветераны ВОВ; граждане, пострадавшие от радиации; инвалиды с детства; граждане, награжденные различными орденами (Герои России и СССР, полные кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой Славы и т.д.); бывшие несовершеннолетние узники фашизма и еще ряд категорий.

"Размер их ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) варьируется в зависимости от закона, регулирующего их назначение. Так, в ФЗ "О ветеранах" прописаны как выплаты участникам ВОВ (4746,28 рублей в месяц с 01.02.22), так и, например, выплаты членам семей военнослужащих, работников органов внутренних дел, пожарников и приравненных к ним категориям, погибших при исполнении (1899,73 руб в месяц)", — объясняет Финогенова.

Самые высокие федеральные ЕДВ полагаются Героям СССР/РФ, полным кавалерам ордена Славы, члены семей умерших/погибших Героев — 74 616,99 рублей в месяц. Герои труда имеют право на ЕДВ в размере 55 019,02 рублей в месяц.

На региональных уровнях достаточно большое количество граждан — ветераны труда (ветераны военной службы), труженики тыла, реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий тыла, — также имеют право на ежемесячные выплаты, размер которых "весьма сильно зависит от региона проживания", продолжает эксперт.

Например, в Москве ветераны труда или военной службы, в том числе работающие (правда, есть ограничение по максимальному ежемесячному доходу — не более 150 тысяч руб в месяц), имеют право на социальные/компенсационные выплаты в размере 1149 рублей в месяц, плюс 264 рублей на оплату услуг местной связи. В Москве также предусмотрена стипендия (12792 руб в месяц) гражданам в возрасте старше 50 лет, обучающимся на программах дополнительного профессионального обучения до 2024 года, а также тем, кто обучается в рамках проекта "Социальный контракт".

Труженики тыла и "дети войны" могут получать 1722 рублей в месяц, а реабилитированные граждане — 2297 рублей в месяц. При этом ветеранам труда, но уже в Московской области, положены ежемесячные выплаты в размере 168 рублей в месяц.

Как поясняет Финогенова, пенсионеры могут также отказаться от части положенных им льгот в пользу денежной выплаты. Так, пенсионер из Московской области при отказе от бесплатного проезда во всех видах транспорта получит ежемесячную денежную выплату в размере 507 рублей в месяц. Труженики тыла при отказе от всех льгот, связанных с проездом, могут получать до 500 рублей в месяц, а реабилитированные лица — до 600 рублей в месяц. Компенсация за услуги местных телефонных соединений составляет 220 рублей в месяц.

А вот гражданам с трудовым стажем 50 лет и более — положены выплаты в размере 1118 рублей в месяц даже при отсутствии каких-либо наград.

Можно также "монетизировать" льготы по бесплатному лекарственному обеспечению (в Москве это 1274 рублей в месяц). Пенсионерам, получающим минимальную пенсию, положены лекарства с 50%-скидкой, но только по рецепту врача. Юрист объяснила, кто и как может получить пенсию по наследству

"Кроме того, пенсионерам положена субсидия на оплату коммунальных платежей, но только тем, кто находится в бедственном материальном положении, что нужно будет доказать социальным службам. При этом доли компенсации разнятся по регионам: в Москве они составляют до 10%, а в Нижнем Новгороде — до 22%", — отмечает экономист.

Предусмотрено также назначение ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ряду категорий пенсионеров: ветеранам труда, ветеранам военной службы, реабилитированным лицам, инвалидам ВОВ и участникам ВОВ.

"И наконец, с 1 февраля вступил в силу закон, который освобождает пенсионера от взыскания по долгам, если его пенсия находится на уровне прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, но не ниже федерального ПМП (13 793 рублей). Кроме того, из пенсий по потери кормильца, по инвалидности, и еще ряду подобных льготных пенсий — взыскание долгов запрещено», — заключила Юлия Финогенова.