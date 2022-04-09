МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Увеличение возраста дожития — это условная величина, используемая для расчета размера накопительной пенсии. Федеральный закон ежегодно определяет этот показатель на основании статистических данных о средней продолжительности жизни российских пенсионеров – мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно. Об этом агентству "Прайм" рассказывает генеральный директор НПФ "Будущее" Светлана Касина. Россияне назвали возраст, когда пора начинать копить на пенсию

До 2021 года в связи с ростом продолжительности жизни россиян ожидаемый период выплаты постоянно увеличивался на 6 месяцев за каждый год. В конце прошлого года законодатели сохранили в этом году период, действовавший в 2021 году, — 22 года, добавляет она.

Как поясняет эксперт, накопительная пенсия назначается пенсионеру для выплаты пожизненно — независимо от того, сколько он проживет – больше или меньше условных 22 лет. Размер накопительной пенсии определяется путем деления размера пенсионных накоплений на ожидаемый период выплаты.

"Соответственно, математически получается, что увеличение ожидаемого периода выплаты влечет уменьшение размера назначаемой накопительной пенсии – это с одной стороны. С другой стороны, размер пенсионных накоплений может расти темпами более высокими, чем темп роста ожидаемого периода выплаты. В этом случае, размер назначаемой накопительной пенсии будет как минимум не уменьшаться", — утверждает специалист.

В дальнейшем период выплаты накопительной пенсии может быть увеличен с ростом продолжительности жизни российского пенсионера. Согласно данным Росстата, в 2020 году средняя продолжительность жизни мужчин, достигших 60 лет, после выхода на пенсию оценивалась в 15,2 лет (годом ранее – 16,86 лет), а женщин, достигших 55 лет – 24,99 лет (годом ранее – 26,56 лет). Поскольку ожидаемый период выплаты устанавливается единым для мужчин и женщин (принцип гендерного равенства), то с учетом половозрастной структуры (соотношении женщин и мужчин в пенсионном возрасте) средний ожидаемый период выплаты как раз и составляет около 22 лет.