Эксперт Зельцер: спрос на валюту США падает на фоне санкций и ограничений на импорт
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Слабость доллара и евро, а значит, сила рубля, вызвана балансом спроса и предложения иностранной валюты на рынке, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
Спрос на валюту снижен на фоне западных санкций, которые распространяются, в том числе, на технологии и авиаперелеты. Кроме того, на него действуют сохраняющиеся ограничения на трансграничное перемещение капитала. Отмены брокерских комиссий недостаточно, чтобы переварить обширное предложение валюты на рынке.
"Ее продажа по-прежнему идёт на фоне норматива экспортной выручки. Послабления от ЦБ пришли лишь на несырьевой экспорт, а основной вес имеют энергетики, которые и должны в трёхдневный срок продавать 80% инвалюты", — пояснил эксперт.
Также в пользу укрепления российской валюты играет фактор продажи газа за рубли недружественным странам. В совокупности все это обусловило провал доллара — 20 апреля его курс в моменте падал до 71,89 рубля. Евро стоил порядка 81 рубля. Обе инвалюты обновили минимум с 8 апреля.
Отскок вверх доллара и возможный возврат к 80 будет после 29 апреля, когда ЦБ вновь понизит ключевую ставку. Монетарная мягкость априори играет против рубля, прогнозирует Зельцер.
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