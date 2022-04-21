МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Слабость доллара и евро, а значит, сила рубля, вызвана балансом спроса и предложения иностранной валюты на рынке, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Финансист объяснил, как Европа может изменить курс рубля

Спрос на валюту снижен на фоне западных санкций, которые распространяются, в том числе, на технологии и авиаперелеты. Кроме того, на него действуют сохраняющиеся ограничения на трансграничное перемещение капитала. Отмены брокерских комиссий недостаточно, чтобы переварить обширное предложение валюты на рынке.

"Ее продажа по-прежнему идёт на фоне норматива экспортной выручки. Послабления от ЦБ пришли лишь на несырьевой экспорт, а основной вес имеют энергетики, которые и должны в трёхдневный срок продавать 80% инвалюты", — пояснил эксперт.

Также в пользу укрепления российской валюты играет фактор продажи газа за рубли недружественным странам. В совокупности все это обусловило провал доллара — 20 апреля его курс в моменте падал до 71,89 рубля. Евро стоил порядка 81 рубля. Обе инвалюты обновили минимум с 8 апреля.

Отскок вверх доллара и возможный возврат к 80 будет после 29 апреля, когда ЦБ вновь понизит ключевую ставку. Монетарная мягкость априори играет против рубля, прогнозирует Зельцер.