МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Понятие трудной жизненной ситуации в особом разъяснении не нуждается, но в законодательстве оно прописано. Положения Федерального закона "О государственной социальной помощи" говорят о том, что трудная жизненная ситуация (ТЖС) — это обстоятельство, нарушающее нормальные условия жизни гражданина, с которым он не может справиться самостоятельно. Государство в определенных случаях готово прийти на помощь человеку, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Юрист рассказал о выплатах тем, чью компанию закрыли из-за санкций

"Для получения госуслуги заявитель должен иметь российское гражданство, регистрацию в регионе обращения или статус лица без определенного места жительства. И самое главное — подпадать под критерии адресной помощи в регионе обращения: например, быть в возрасте от 65 лет, иметь инвалидность или получить официальный статус безработного, быть малоимущим", — разъясняет эксперт.

В любом случае, по словам Соловьева, помощь от государства для человека, попавшего в ТЖС, — всегда адресная и рассматривается строго индивидуально.

В законе № 422-ФЗ "Об основах социального обслуживания" приведен перечень обстоятельств, по которому гражданина могут признать нуждающимся в получении помощи от государства:

полная или частичная утрата способности к самообслуживанию, закрытию своих базовых потребностей по причине болезни, полученной травмы, возраста или инвалидности;

наличие инвалида или ребенка-инвалида, которые нуждаются в постоянном уходе;

наличие детей со сложностями в социальной адаптации;

наличие в семье конфликтов по причине зависимости отдельного лица, психических расстройств или насилия;

отсутствие места проживания;

потеря работы.

Более подробный обстоятельств, которые ухудшают положение семьи или гражданина, определяется в регионах.

Как поясняет юрист, наиболее типичными примерами сложных жизненных ситуаций, в которых государство готово помочь, являются:

отсутствие денег на питание и жизнь у малоимущей семьи;

достижение возраста 65 лет одиноким пенсионером;

необходимость произвести ремонт в квартире у одинокого пенсионера;

нехватка средств на жизненно важные лекарства, средства реабилитации и медицинские процедуры;

отсутствие денег на продукты и одежду по причине многодетности, инвалидности или утраты работы;

потеря единственного жилья при пожаре или наводнении;

утрата собственности в результате кражи и др.

Для получения помощи эксперт рекомендует обращаться в местное подразделение соцзащиты. Заявление можно передать лично или через законного представителя, а также в электронном формате. Сейчас реализованы следующие способы передачи заявления: почтой РФ, через Госуслуги, МФЦ, в местном отделении УСЗН.

Иван Соловьев отмечает, что наиболее популярным и распространенным видом помощи для граждан в ТЖС является назначение материальной помощи. "Чаще всего она имеет единовременный характер и предоставляется не более раза в год, но допустимы и регулярные выплаты", — уточняет он. ПФР предупредил о новом обмане с "выплатами" пенсионерам от государства

Также граждане могут рассчитывать на помощь в виде продуктов питания или одежды, медикаментов, средств гигиены, получить в пользование временное жилье.

Кроме того, государство оказывает дополнительную помощь для граждан, которые оказались в сложной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса в двух формах:

прямая — повышенные пособия по безработице, дополнительные детские пособия и пр.);

косвенная (при ухудшении финансового положения можно получить кредитные каникулы и не платить пени за просроченные услуги ЖКХ).

По словам Соловьева, не все люди, находящиеся в ТЖС, знают еще об одной возможности, которую предоставляет государство — это "Социальный контракт". Социальный контракт — соглашение, которое заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых по не зависящим от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ.

По этому соглашению орган соцзащиты населения обязуется оказать государственную социальную помощь, в том числе социальные услуги, денежную выплату, необходимые товары, а получатели помощи берут на себя определенные обязательства, например, пройти переобучение, трудоустроиться, развивать собственное дело. "В отличие от выплат и пособий, социальный контракт направлен на то, чтобы помочь нуждающимся перейти на самообеспечение", — заключил юрист.