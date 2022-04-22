Эксперт Юшков: первыми в Европе от газа из России смогут отказаться Испания и Португалия
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Почти все страны Европы так или иначе зависят от российского газа. Проще всего наложить санкции на экспорт этого сырья из России Португалии и Испании, поскольку в эти страны не доходит российская труба, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.
Третьей страной без российского газопровода является Великобритания, хотя здесь у "Газпрома" есть контракты на поставки сырья.
"Многие страны Европы зависят от российского газа. Не зависят только Испания и Португалия, это страны, куда вообще не доходит российская труба. Во все остальные страны наш газопровод доходит, поэтому в большей или меньшей степени они зависят от наших поставок", — рассказал собеседник агентства.
Он напомнил, что Испания периодически закупает российский сжиженный природный газ (СПГ), доставляемый кораблями.
В Британию российский газовый экспортер продавал газ посредством обмена с Норвегией. "Газпром обменивался газом с Норвегией. Российская сторона передавала Норвегии определенный объем своего сырья на континенте, а норвежцы поставляли свой газ в Великобританию, отдавали его "Газпрому" и тот уже реализовывал его по своим контрактам. "Но формально именно молекулы именно трубопроводного российского газа там нет", — отметил эксперт.
При этом Британия покупает СПГ с российского Ямала, поэтому так или иначе зависит от российских поставок, подытожил он.
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