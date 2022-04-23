МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Год только начался, а денежная масса на бирже и в банках Великобритании уже удвоилась, не говоря о том, что британская, как и американская экономика, сильно закредитованы, пояснил агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Экономист предположил, может ли доллар повторить судьбу фунта стерлингов

Конечно, рекордной инфляции такой, как, например, в Турции или Венесуэле, в Великобритании в этом году не будет (максимум — 8%,). В 1967 году девальвация фунта стерлингов была куда как выше — 14,3%.

Позднее — в 1980-е — кабинет Маргарет Тэтчер провел реструктуризацию экономики Великобритании в производстве, банковской и страховой сферах. Тогда производственный сектор составлял 30% ВВП — сейчас 15%, а банковский сектор и страхование, напротив, выросли за полвека — с 5% до 35% ВВП. Сейчас все производство в Великобритании работает в основном на заказ и стагнирует.

"Великобритания, как и США, сделала ставку на "мозги" и технологии, поэтому сегодня она уже не является ведущим экспортером промышленных товаров, как когда-то, и лишь трансфертным финансовым рынком", — убежден Тимофеев.

Но фунт до сих кто-то воспринимает, как "гавань стабильности", и часть сверхкрупных сделок в мире идут с расчетами в фунтах.

"Это сделало Лондон богатым, а Англию бедной", — считает эксперт.

Сегодня, по его словам, у Британии худший платежный баланс за всю недавнюю историю, долги растут, индустрия услуг не дает нужного объема нематериальных активов. По крайней мере, до пандемии Великобритания предоставляла сервисное обслуживание по куда большему числу технологий, чем сейчас.