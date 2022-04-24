Нутрициолог Гончар предостерегла от употребления весной свежих, ярких и больших овощей и фруктов
МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. С приходом весны прилавки магазинов наполнились зеленью, овощами и яркими фруктами нового урожая. Но все ли овощи и фрукты принесут желанную пользу организму? Об этом рассказывает агентству "Прайм" основатель Международного Института Интегративной Нутрициологии Ната Гончар.
По ее словам, зачастую производители ускоряют процесс созревания сезонных плодов с помощью нитратов, которые при избыточном попадании в организм провоцируют аллергии и отравления, нарушают работу щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта. Также нитраты могут накапливаться в организме человека, вызывая хроническую интоксикацию.
К фруктам и ягодам, изобилующим химическими веществами, относят:·
- яблоки — их кожуру покрывают дифениламином, который приводит к отравлениям и даже провоцирует рост злокачественных новообразований;
- клубнику — ее обрабатывают метилбромидом, хлорпикрином и Telone. Эти добавки для увеличения срока хранения могут стать причиной образования раковых клеток и спровоцировать нарушения работы щитовидной железы;
- виноград — почти 60% плодов обработано химическими веществами, в том числе небезопасными хлорпирифосом и инсектицидом.
Избыток этих веществ в организме может стать причиной кашля, одышки, диареи и головокружения.
Овощи и зелень, как отмечает эксперт, тоже подвергаются негативному воздействию пестицидов. При этом чаще всего химикатами обрабатывают сельдерей, шпинат, болгарский перец и огурцы.
При покупке ранних овощей и фруктов эксперт советует обращать внимание на их внешний вид. Не стоит брать слишком большие и яркие плоды — они явно содержат в себе массу химических добавок. Блеск и "глянцевая" поверхность намекает еще и на внешнюю обработку фруктов и овощей воском или парафином.
Весной, по мнению Гончар, лучше покупать яблоки прошлогоднего урожая. "Да, они не такие красивые, как натертые воском, но полезные и безопасные", — считает она.- "Если же вы купили "глянцевые" яблоки, то перед тем, как их съесть, тщательно промойте плод под проточной водой, потом вымочите в воде и очистите от кожуры. Вымачивание овощей, фруктов и зелени перед употреблением снижает концентрацию опасных соединений".
Чтобы не отравиться "зеленым" салатом, выбирайте сухие овощи без трещин и прочих повреждений. Так, огурцы не должны быть мягкими на ощупь, а корешки на помидорах должны быть зелеными. Чтобы заблокировать размножение нитробактерий в желудке специалист советует все свежие овощные салаты сбрызгивать соком лимона.
"Отличная альтернатива свежим фруктам весной — замороженные ягоды: облепиха, смородина, малина. Они не уступают по своим полезным свойствам и сохраняют все витамины», — заключила нутрициолог.
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