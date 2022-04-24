МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. С приходом весны прилавки магазинов наполнились зеленью, овощами и яркими фруктами нового урожая. Но все ли овощи и фрукты принесут желанную пользу организму? Об этом рассказывает агентству "Прайм" основатель Международного Института Интегративной Нутрициологии Ната Гончар. Врач дала советы гражданам, страдающим от весенней аллергии

По ее словам, зачастую производители ускоряют процесс созревания сезонных плодов с помощью нитратов, которые при избыточном попадании в организм провоцируют аллергии и отравления, нарушают работу щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта. Также нитраты могут накапливаться в организме человека, вызывая хроническую интоксикацию.

К фруктам и ягодам, изобилующим химическими веществами, относят:·

яблоки — их кожуру покрывают дифениламином, который приводит к отравлениям и даже провоцирует рост злокачественных новообразований;

клубнику — ее обрабатывают метилбромидом, хлорпикрином и Telone. Эти добавки для увеличения срока хранения могут стать причиной образования раковых клеток и спровоцировать нарушения работы щитовидной железы;

виноград — почти 60% плодов обработано химическими веществами, в том числе небезопасными хлорпирифосом и инсектицидом.

Избыток этих веществ в организме может стать причиной кашля, одышки, диареи и головокружения.

Овощи и зелень, как отмечает эксперт, тоже подвергаются негативному воздействию пестицидов. При этом чаще всего химикатами обрабатывают сельдерей, шпинат, болгарский перец и огурцы.

При покупке ранних овощей и фруктов эксперт советует обращать внимание на их внешний вид. Не стоит брать слишком большие и яркие плоды — они явно содержат в себе массу химических добавок. Блеск и "глянцевая" поверхность намекает еще и на внешнюю обработку фруктов и овощей воском или парафином. Россиянам рассказали правду о зимних помидорах

Весной, по мнению Гончар, лучше покупать яблоки прошлогоднего урожая. "Да, они не такие красивые, как натертые воском, но полезные и безопасные", — считает она.- "Если же вы купили "глянцевые" яблоки, то перед тем, как их съесть, тщательно промойте плод под проточной водой, потом вымочите в воде и очистите от кожуры. Вымачивание овощей, фруктов и зелени перед употреблением снижает концентрацию опасных соединений".

Чтобы не отравиться "зеленым" салатом, выбирайте сухие овощи без трещин и прочих повреждений. Так, огурцы не должны быть мягкими на ощупь, а корешки на помидорах должны быть зелеными. Чтобы заблокировать размножение нитробактерий в желудке специалист советует все свежие овощные салаты сбрызгивать соком лимона.

"Отличная альтернатива свежим фруктам весной — замороженные ягоды: облепиха, смородина, малина. Они не уступают по своим полезным свойствам и сохраняют все витамины», — заключила нутрициолог.