МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Для того, чтобы проверить овощи и фрукты на содержание химикатов, необходимы лабораторные исследования. Однако зачастую можно и "на глаз" определить наличие в них пестицидов и нитратов. Как правило, овощи и фрукты, которые продают вне сезона, выращены с применением химии, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза" МГУПП Георгий Суслянок.

"Натуральные помидоры не должны быть большого размера. Если они имеют идеальный вид, яркий ненатуральный цвет, а при разрезе вы видите белые прожилки, то, скорее всего, выращивались они с применением нитратов. Обращайте внимание и на плодоножку — у нормального помидора она должна быть небольшая", — отмечает эксперт.

"Нетипичные овощи". Что последует за заморозкой цен на продукты

Листья капусты должна быть тонкими и равномерно окрашенными, на них не должно быть пятен. Темные участки на листьях — признак нитратов.

Морковь не должна быть гигантского размера и слишком ярко окрашенной. Покупая картошку, имеет смысл проткнуть ногтем кожуру. Если вы услышали хруст, такой картофель можно брать – он без пестицидов.

С яблоками, по словам специалиста, ситуация обратная. Наличие пятен и изъянов говорит об отсутствии в них химикатов. "Если залить яблоко кипятком, и на кожице появится масляная пленка, то это означает, что использовались пестициды", — сказал Суслянок.

Клубника должна иметь натуральный клубничный запах, не быть слишком яркой и не иметь идеальную форму. Наличие на ней черных точек говорит о содержании селитры. Чтобы проверить отсутствие в клубнике химикатов, необходимо помыть ее холодной водой. Если через некоторое время она пускает сок, значит, ягода выращивалась без химии.

Эксперты ждут задержки с появлением на рынке овощей и ягод нового урожая Черешня должна быть яркой и однотонной. Тусклая, с белесыми пятнами ягода выращивалась с применением пестицидов. Дома стоит залить ее кипятком и накрыть крышкой – вы должны почувствовать запах черешни.

Что касается арбузов, то полоски на корке "чистых" арбузов должны быть максимально контрастными, а мякоть не должна быть насыщенного красного цвета. Кроме того, желтые волокна —признак наличия нитратов. У здорового арбуза волокна внутри только белые, предупреждает специалист.

"Чтобы избежать покупки овощей и фруктов, выращенных с применением химикатов, стоит придерживаться следующих правил – не покупать их вне сезона, стараться брать продукцию местного производства или покупать только в проверенных местах. Важно также обращать внимание на цвет, размер и запах фруктов и овощей", — резюмировал Суслянок.