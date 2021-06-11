МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Для того, чтобы проверить овощи и фрукты на содержание химикатов, необходимы лабораторные исследования. Однако зачастую можно и "на глаз" определить наличие в них пестицидов и нитратов. Как правило, овощи и фрукты, которые продают вне сезона, выращены с применением химии, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза" МГУПП Георгий Суслянок.
"Натуральные помидоры не должны быть большого размера. Если они имеют идеальный вид, яркий ненатуральный цвет, а при разрезе вы видите белые прожилки, то, скорее всего, выращивались они с применением нитратов. Обращайте внимание и на плодоножку — у нормального помидора она должна быть небольшая", — отмечает эксперт.
Листья капусты должна быть тонкими и равномерно окрашенными, на них не должно быть пятен. Темные участки на листьях — признак нитратов.
Морковь не должна быть гигантского размера и слишком ярко окрашенной. Покупая картошку, имеет смысл проткнуть ногтем кожуру. Если вы услышали хруст, такой картофель можно брать – он без пестицидов.
С яблоками, по словам специалиста, ситуация обратная. Наличие пятен и изъянов говорит об отсутствии в них химикатов. "Если залить яблоко кипятком, и на кожице появится масляная пленка, то это означает, что использовались пестициды", — сказал Суслянок.
Клубника должна иметь натуральный клубничный запах, не быть слишком яркой и не иметь идеальную форму. Наличие на ней черных точек говорит о содержании селитры. Чтобы проверить отсутствие в клубнике химикатов, необходимо помыть ее холодной водой. Если через некоторое время она пускает сок, значит, ягода выращивалась без химии.
Что касается арбузов, то полоски на корке "чистых" арбузов должны быть максимально контрастными, а мякоть не должна быть насыщенного красного цвета. Кроме того, желтые волокна —признак наличия нитратов. У здорового арбуза волокна внутри только белые, предупреждает специалист.
"Чтобы избежать покупки овощей и фруктов, выращенных с применением химикатов, стоит придерживаться следующих правил – не покупать их вне сезона, стараться брать продукцию местного производства или покупать только в проверенных местах. Важно также обращать внимание на цвет, размер и запах фруктов и овощей", — резюмировал Суслянок.
https://1prime.ru/society/20210611/833899757.html