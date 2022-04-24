МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. В апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал Указ о ежегодной выплате ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей. Указ был реализован в 2019, 2020, 2021 годах. Он будет работать также и в 2022 году, рассказала агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН, к.э.н. Лариса Сорокина. В Кремле подчеркнули важность увеличения МРОТ и социальных выплат

Ежегодные выплаты получают граждане России, а также постоянно проживающие в Латвии, Литве и Эстонии, добавляет она.

Рассчитывать на выплаты могут инвалиды Великой Отечественной войны и участники Великой Отечественной войны:

∙ военнослужащие, находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, а также партизаны и члены подпольных организаций;

∙ военнослужащие органов внутренних дел и органов государственной безопасности;

∙ лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел, органов государственной безопасности, занимавшие штатные должности;

∙ сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие специальные задания в тылу противника или на территориях других государств;

∙ работники предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, работники культуры и искусства, корреспонденты центральных газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро и радио, кинооператоры Центральной студии документальных фильмов (кинохроники);

∙ военнослужащие, принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года;

∙ лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее союзников в составе партизанских отрядов, подпольных групп на территориях других государств;

∙ военнослужащие, проходившие военную службу в военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев;

∙ военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев;

∙ лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда", инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями.

"В 2022 году помимо выплаты в 10 тысяч рублей предусмотрены доплаты по регионам. Например, в Московской области участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат по 25 тысяч рублей, а труженики тыла, вдовы участников Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и бывшие несовершеннолетние узники фашизма получат выплату в 15 тысяч рублей", — отмечает Сорокина.

По словам эксперта, для получения ежегодной выплаты ко Дню Победы ветерану не придется обращаться в Пенсионный фонд. Денежные средства будут переведены вместе с пенсией в апреле или мае.