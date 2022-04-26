МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Золото исторически помогало защищать инвестиционные портфели во времена экономических, финансовых или политических потрясений. Ключевое отличие этого актива от акций и валют заключается в том, что котировка золота зависит от его редкости, а не от будущих денежных потоков. Вариантов купить золото достаточно много: можно выбрать слитки, монеты, обезличенный металлический счет (ОМС), физическое золото на бирже, фьючерсы или фонды на золото, акции золотодобывающих компаний. Об этом рассказывает агентству "Прайм" директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков. Зашли за черту. Европа испугалась нефтяного эмбарго

По его словам, у каждого варианта есть свои преимущества и недостатки. Так, при покупке и продаже слитков инвестор скорее всего столкнется с большим "спредом" — разницей между котировками на покупку и на продажу.

"Слитки нужно хранить — это также дополнительные затраты. Их можно потерять, их могут физически отобрать, применив угрозы или насилие. Но при этом, владея слитками, инвестор никак не зависит от работоспособности финансовой инфраструктуры", — отмечает финансист.

К тому же слитки могут принести эстетическое удовольствие — держать в руке их приятно и, в конце концов, их можно переплавить на украшения или экстравагантные предметы интерьера.

Монеты схожи по своим преимуществам и недостаткам со слитками, но как правило, стоят дороже, чем цена содержащегося в них золота. По мнению эксперта, данный вариант больше подходит для увлеченных коллекционеров.

ОМС также предполагает большой спред. Здесь нет необходимости задумываться о хранении, но инвестор полностью зависит от работоспособности финансовой инфраструктуры. Можно представить сценарии, когда по тем или иным причинам инвестор может потерять доступ к своему золоту. Это касается и всех прочих финансовых способов владения.

Физическое золото на бирже — "достаточно неплохой вариант, так как на относительно небольшие суммы можно проводить операции с узким спредом". Кроме того, это самый экономный способ с точки зрения комиссий для небольших сумм. Россия начала реализовывать "план Б" по возвращению резервов

Есть и еще один вариант — стать пайщиком открытых или биржевых паевых инвестиционных фондов, продолжает специалист. "Это хорошая возможность, так как спреды здесь минимальные, а льготы, присущие этому инструменту, — значительные", — полагает он. С точки зрения налогов, ПИФ — вообще самый выгодный инструмент, инвестирующий в золото. При этом войти и выйти из него не составляет никакого труда. Однако, безусловно, выбирая ПИФ для инвестиций, нужно обращать внимание на инвестиционную стратегию фонда и уровень комиссий.

"Что касается акций золотодобывающих компаний, то необходимо понимать, что они не всегда будут расти и падать вместе с ценой на золото. Например, компания может захеджировать свою добычу (защититься от падения цен, но и отказаться от дополнительной прибыли в случае их роста). Это вариант скорее "инвестирования в акции", нежели "инвестирования в золото", — считает Исаков.

Оптимальная доля золота в портфеле, по мнению эксперта, не должна превышать 10-20%, так как этот актив не имеет денежных потоков и является скорее элементом страховки портфеля от рыночных потрясений и инфляции. "Также, безусловно, важно понимать, соответствует ли владение золотом личной финансовой ситуации инвестора — его ожиданиям по доходности и риску, горизонту инвестирования и так далее", — подытожил директор по инвестициям УК "Открытие".