МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Укрепление рубля, с одной стороны, важно для экономики — оно замедляет инфляцию и повышает доступность импорта, но с другой — излишне крепкий рубль довольно негативно сказывается на бюджете России. Почему так происходит, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов. Без гвоздей: какой импорт вреден для России

"Если объяснять простым языком, то при переводе экспортной выручки в рубли лучше получить 100 рублей за 1 доллар чем, например, 75. Понятное дело, что в условиях открытой здоровой экономики нужно соблюдать баланс, так как в то же время лучше покупать иностранный товар за 30 рублей за 1 доллар, чем платить 75 рублей за этот же доллар", пояснил Маслов.

Однако, как отмечает аналитик, сальдо торгового баланса России сейчас сильно искажено в сторону экспорта из-за запрета на импорт большого числа товаров и услуг в РФ, что оказывает поддержку российскому рублю.

По мнению Маслова, Центробанк пытался сдержать укрепление рубля, однако все же не использует всего инструментария.

"Тем временем российская валюта находится у отметки в 73,51 рубля за доллар, и дальнейшее укрепление может привести к серьезным потерям для российского бюджета, учитывая, что подходит время выплат за налоговый период, что также укрепит рубль в следующем месяце", подытожил аналитик.