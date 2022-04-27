МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в мае будет зависеть от внешних условий и темпов смягчения Банком России мер валютного контроля. Базовый прогноз предполагает, что после майских праздников курс рубля к доллару может отступить в направлении 80-82, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. В ФРГ предположили, что центробанки станут прятать долларовые резервы

"Излишнее укрепление рубля — ниже, чем до 72 за доллар — чревато проблемами с наполнением бюджета, в то же время ослабление курса до 85-90 и более — уже негативно с точки зрения усиления инфляционного давления", — напомнил он.

Характер изменения внешних условий - ситуации в геополитической плоскости, сырьевых цен, общерыночного риск-аппетита — будет диктовать сценарий внутренней подстройки курса валют.

К примеру, появление надежных признаков деэскалации конфликта на Украине с большой вероятностью приведет к снижению или отмене норматива обязательных продаж валютной экспортной выручки на уровне 80%. "Впрочем, дисбаланс из-за подавленного спроса на инвалюту из-за сжатия импорта и выездного турпотока может стать причиной для "раскрепощения" курса рубля и без геополитических улучшений — в том случае, если курс пары доллар-рубль двинется к 70", — рассуждает Бахтин.

Немаловажным представляется и монетарный фактор. Рыночный консенсус предполагает, что ЦБ РФ на ближайшем заседании понизит ключевую ставку с 17% до 15%, в то время как ФРС США дает сигналы о намерении более решительно повышать ставки, и уже 4 мая мы можем увидеть их рост сразу на 0,5%. Первое — фундаментально негативно для рубля, а второе наверняка сработает на укрепление доллара к остальным валютам, индекс доллара DXY уже приблизился к 102 п. — максимумам с марта 2020 года. Названа угроза, которую таит в себе укрепление рубля

При этом доллар дополнительно может усиливать снижение глобального риск-аппетита как на фоне негативных тенденций геополитики, так и в свете эпидемиологических проблем в Китае (вслед за Шанхаем карантинные меры из-за COVID-19 вводит Пекин), а также ухудшения прогнозов по глобальному экономическому росту в 2022 году, подытожил эксперт.