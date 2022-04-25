МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. В Китае растут опасения более серьезного замедления экономического роста в свете борьбы с новой вспышкой COVID-19. Торможение роста экономики КНР, скорее всего, неизбежно, полагают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. А оно может негативно отразиться на других экономиках, особенно тех, чьи доходы зависят от цен на ресурсы. Приз, которого не ждали: что получат США от конфликта на Украине

На прошлой неделе Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики Китая на текущий год на 0,4 процентного пункта, до 4,4%, а на 2023 год — на 0,1 процентного пункта, до 5,1%. В МВФ отмечают, что стратегия нулевой заболеваемости коронавирусом, проводимая в КНР, влечет за собой усиление ограничительных мер, негативно отражающихся на уровне личного потребления и в целом на темпах роста экономики страны. А это, в свою очередь, имеет широкие последствия для всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Да и мира в целом.

По мнению МВФ, внешний спрос на товары и услуги из Китая будет слабее из-за ситуации между Россией и Украиной. Однако эти факторы частично компенсируются более благоприятной макроэкономической политикой внутри КНР.

ПОНИЖЕНИЕ — НЕ ПАДЕНИЕ

Начальник отдела экспертов "БКС Мир инвестиций"Альберт Короев отмечает, что в отчете МВФ речь идет о понижении прогноза по темпам роста китайской экономики, а не ее падения — и потому "критически негативные ожидания на данный момент не оправданы".

МВФ понизил свой прогноз, сославшись на растущую неопределенность из-за распространения варианта коронавируса "омикрон" и строгой политики нулевой терпимости к COVID-19, а также на финансовые риски, которым подвергаются крупнейшие застройщики КНР. Улучшение ситуации с COVID-19 может снизить риски по этому направлению.

Китаю уже много лет предрекают замедление роста ВВП, напоминает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. И действительно, рост ВВП Китая, наблюдавшийся с 2000 по 2007 года, стал замедляться и больше не растет темпами выше 10% в год. При этом текущие темпы роста ВВП Китая все еще, по мнению финансиста, впечатляют. Пандемия, начавшаяся именно с Китая, сильно ударила в 2020-м, когда темпы роста ВВП снизились до 2.3%. А восстановительный рост в 2021-м позволил КНР показать +8.1% по росту ВВП.

"В среднем за три года — с 2020 по 2022-й, с учетом прогнозов МВФ, ВВП Китая в любом случае покажет средний рост в 5.3% в год, что значительно опережает развитые экономики", — уверен Тузов.

ВКЛАД В РЕЦЕССИЮ

МВФ в этом году уже не первый раз корректирует свой прогноз по росту китайской экономики в сторону уменьшения, продолжает старший преподаватель кафедры Международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Иванов. Россия начала реализовывать "план Б" по возвращению резервов

Это происходит по ряду причин. Если говорить о долгосрочных, то эксперт отмечает как замедление роста экономик стран всего Азиатско-Тихоокеанского региона, так и накопление структурных дисбалансов в экономике КНР. На среднем горизонте тоже "не всё спокойно" — ковидные ограничения значительно повлияли на поведение китайских потребителей, и их расходы уже не столь активно выступают драйвером роста, а их восстановление отстаёт в сравнении с другими секторами экономики Поднебесной.

"В краткосрочном периоде текущие события сказываются на самых разных аспектах мировой экономики, дестабилизируют её, повышают уровень неопределённости в мире в целом, в том числе, сказываются на Китае", — поясняет экономист.

Замедление темпов роста мировой экономики, значительный вклад в которое вносит Китай, исчерпание текущей модели глобализации, значительный рост неопределённости и другие факторы, вероятно, приведут к рецессии в мировой экономике в ближайшие несколько лет, полагает Иванов.

БЕЗ ОПТИМИЗМА

Мировая экономика находится в зоне повышенной турбулентности, и китайская ситуация с жёсткой реакцией на COVID-19 "омикрон" не добавляет оптимизма, считает в свою очередь ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

"По сути, все уже приготовились к решению проблем с логистикой, но сегодня под карантином находится почти четверть китайского населения, и это накладывает дополнительные барьеры на прохождение грузов и выпуск товаров", — говорит он.

Объём предполагаемых контейнерных перевозок из КНР в США и Европу может, по мнению аналитика, просесть до минимальных значений с марта 2020 года. Плюс к этому сохраняются торговые противоречия с США. Тарифы торговой войны Трампа сохраняются и могут быть автоматически продлены с 1 сентября, так как реальных переговоров по их пересмотру не ведётся. Экономики Европы и США находятся "в инфляционной ловушке", что побуждает центральные банки к активным мерам ужесточения денежной политики.

"То есть, для мировой экономики наступает период, когда стимулы становятся крайне рискованными, а любое ужесточение денежной политики приведёт к спаду. Для Китая этот период осложняется его политикой нулевой терпимости к коронавирусной инфекции", — подчеркивает Кочетков. Проблемные моменты этой политики — сдерживание формирования естественного иммунитета населения и карантинные меры, которые затрагивают 20%-25% населения.

Пока, по словам Кочеткова, сложно говорить о каких-то катастрофических последствиях, так как инфляция в Китае находится на достаточно низком уровне во многом благодаря тесному сотрудничеству с Россией. Народный Банк Китая, в отличие от ФРС и ЕЦБ, имеет возможность смягчать денежную политику.

Однако смысл заниматься этим появится тогда, когда будет решена проблема текущей волны распространения COVID-19.

ЗАМЕДЛЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО

Китай прочно интегрирован в мировую экономику, поэтому его систему не обошли глобальные процессы: последствия сбоев в цепочках поставок, взлёт доллара, переток финансов внутри carry trade, изменения в долгосрочных контрактах, объясняет старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков. А беспрецедентные масштабы локдаунов стали дополнительным фактором охлаждения экономики Поднебесной.

"Хотя Китай сохраняет мягкую денежно-кредитную политику, похоже, что замедление экономики уже неизбежно", — признает он. Гонка за бесплатным сыром. Чем опасны дешевые покупки с рук

Торможение экономики Китая может негативно сказаться на иных развивающихся экономиках, особенно тех, чьи доходы сильно зависят от цен на ресурсы — снижение спроса со стороны Китая (их крупнейшего потребителя) может сопровождаться падением цен. "Под ударом могут оказаться, как углеводороды, так и металлы и металлопродукция", — заключает аналитик.