Удар в спину: Китайская экономика не оправдала надежд
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. В Китае растут опасения более серьезного замедления экономического роста в свете борьбы с новой вспышкой COVID-19. Торможение роста экономики КНР, скорее всего, неизбежно, полагают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. А оно может негативно отразиться на других экономиках, особенно тех, чьи доходы зависят от цен на ресурсы.
На прошлой неделе Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики Китая на текущий год на 0,4 процентного пункта, до 4,4%, а на 2023 год — на 0,1 процентного пункта, до 5,1%. В МВФ отмечают, что стратегия нулевой заболеваемости коронавирусом, проводимая в КНР, влечет за собой усиление ограничительных мер, негативно отражающихся на уровне личного потребления и в целом на темпах роста экономики страны. А это, в свою очередь, имеет широкие последствия для всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Да и мира в целом.
По мнению МВФ, внешний спрос на товары и услуги из Китая будет слабее из-за ситуации между Россией и Украиной. Однако эти факторы частично компенсируются более благоприятной макроэкономической политикой внутри КНР.
ПОНИЖЕНИЕ — НЕ ПАДЕНИЕ
Начальник отдела экспертов "БКС Мир инвестиций"Альберт Короев отмечает, что в отчете МВФ речь идет о понижении прогноза по темпам роста китайской экономики, а не ее падения — и потому "критически негативные ожидания на данный момент не оправданы".
МВФ понизил свой прогноз, сославшись на растущую неопределенность из-за распространения варианта коронавируса "омикрон" и строгой политики нулевой терпимости к COVID-19, а также на финансовые риски, которым подвергаются крупнейшие застройщики КНР. Улучшение ситуации с COVID-19 может снизить риски по этому направлению.
Китаю уже много лет предрекают замедление роста ВВП, напоминает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. И действительно, рост ВВП Китая, наблюдавшийся с 2000 по 2007 года, стал замедляться и больше не растет темпами выше 10% в год. При этом текущие темпы роста ВВП Китая все еще, по мнению финансиста, впечатляют. Пандемия, начавшаяся именно с Китая, сильно ударила в 2020-м, когда темпы роста ВВП снизились до 2.3%. А восстановительный рост в 2021-м позволил КНР показать +8.1% по росту ВВП.
"В среднем за три года — с 2020 по 2022-й, с учетом прогнозов МВФ, ВВП Китая в любом случае покажет средний рост в 5.3% в год, что значительно опережает развитые экономики", — уверен Тузов.
ВКЛАД В РЕЦЕССИЮ
МВФ в этом году уже не первый раз корректирует свой прогноз по росту китайской экономики в сторону уменьшения, продолжает старший преподаватель кафедры Международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Иванов.
Это происходит по ряду причин. Если говорить о долгосрочных, то эксперт отмечает как замедление роста экономик стран всего Азиатско-Тихоокеанского региона, так и накопление структурных дисбалансов в экономике КНР. На среднем горизонте тоже "не всё спокойно" — ковидные ограничения значительно повлияли на поведение китайских потребителей, и их расходы уже не столь активно выступают драйвером роста, а их восстановление отстаёт в сравнении с другими секторами экономики Поднебесной.
"В краткосрочном периоде текущие события сказываются на самых разных аспектах мировой экономики, дестабилизируют её, повышают уровень неопределённости в мире в целом, в том числе, сказываются на Китае", — поясняет экономист.
Замедление темпов роста мировой экономики, значительный вклад в которое вносит Китай, исчерпание текущей модели глобализации, значительный рост неопределённости и другие факторы, вероятно, приведут к рецессии в мировой экономике в ближайшие несколько лет, полагает Иванов.
БЕЗ ОПТИМИЗМА
Мировая экономика находится в зоне повышенной турбулентности, и китайская ситуация с жёсткой реакцией на COVID-19 "омикрон" не добавляет оптимизма, считает в свою очередь ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.
"По сути, все уже приготовились к решению проблем с логистикой, но сегодня под карантином находится почти четверть китайского населения, и это накладывает дополнительные барьеры на прохождение грузов и выпуск товаров", — говорит он.
Объём предполагаемых контейнерных перевозок из КНР в США и Европу может, по мнению аналитика, просесть до минимальных значений с марта 2020 года. Плюс к этому сохраняются торговые противоречия с США. Тарифы торговой войны Трампа сохраняются и могут быть автоматически продлены с 1 сентября, так как реальных переговоров по их пересмотру не ведётся. Экономики Европы и США находятся "в инфляционной ловушке", что побуждает центральные банки к активным мерам ужесточения денежной политики.
"То есть, для мировой экономики наступает период, когда стимулы становятся крайне рискованными, а любое ужесточение денежной политики приведёт к спаду. Для Китая этот период осложняется его политикой нулевой терпимости к коронавирусной инфекции", — подчеркивает Кочетков. Проблемные моменты этой политики — сдерживание формирования естественного иммунитета населения и карантинные меры, которые затрагивают 20%-25% населения.
Пока, по словам Кочеткова, сложно говорить о каких-то катастрофических последствиях, так как инфляция в Китае находится на достаточно низком уровне во многом благодаря тесному сотрудничеству с Россией. Народный Банк Китая, в отличие от ФРС и ЕЦБ, имеет возможность смягчать денежную политику.
Однако смысл заниматься этим появится тогда, когда будет решена проблема текущей волны распространения COVID-19.
ЗАМЕДЛЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО
Китай прочно интегрирован в мировую экономику, поэтому его систему не обошли глобальные процессы: последствия сбоев в цепочках поставок, взлёт доллара, переток финансов внутри carry trade, изменения в долгосрочных контрактах, объясняет старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков. А беспрецедентные масштабы локдаунов стали дополнительным фактором охлаждения экономики Поднебесной.
"Хотя Китай сохраняет мягкую денежно-кредитную политику, похоже, что замедление экономики уже неизбежно", — признает он.
Торможение экономики Китая может негативно сказаться на иных развивающихся экономиках, особенно тех, чьи доходы сильно зависят от цен на ресурсы — снижение спроса со стороны Китая (их крупнейшего потребителя) может сопровождаться падением цен. "Под ударом могут оказаться, как углеводороды, так и металлы и металлопродукция", — заключает аналитик.
https://1prime.ru/exclusive/20220425/836749719.html