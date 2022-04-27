МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ, Елена Гуринович. Заморозка российских золотовалютных резервов (ЗВР) странами Запада не только заставила интересантов переводить свои трансграничные расчеты в отличные от доллара и евро валюты, встал вопрос ребром: что делать, если завтра США объявят санкции против твоей страны? Агентство "Прайм" опросило экспертов и попыталось узнать, какие страны будут прятать свои доллары от Вашингтона и есть ли для этого способы. Разлюбили. Почему "нефтяные принцы" больше не боятся Америки

Профессор Университета имени Гете во Франкфурте-на-Майне Ян Питер Кранен в беседе с газетой Wirtschafts Woche предположил, что ряд стран в ближайшее время могут начать менять модели хранения своих резервов после заморозки российских активов. По его мнению, все антизападные страны теперь зададутся вопросом, должны ли они продолжать держать активы на счетах на Западе? Есть ли риск в один день потерять доступ к своим валютным резервам в случае политического конфликта?

"Валютные резервы можно спрятать, и у центральных банков есть способы и средства скрыть свою идентичность на финансовом рынке. Я считаю, что такие попытки центробанков антизападных стран в будущем будут усиливаться, чтобы снизить уязвимость извне", — сказал Кранен и добавил, что одним из вариантов решения этой проблемы могут стать государственные подставные компании.

САМОЛЕТЫ НАЛИЧНЫХ

По мнению ведущего аналитика отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, все способы хранения для центробанков разных стран являются в той или иной мере рискованными. Первый очевидный способ спрятать валюту — в том числе западные доллары и евро — это обналичить её и хранить в централизованном хранилище. У этого способа есть преимущества и недостатки.

Плюс: всегда можно удовлетворить внутренний спрос на наличную валюту со стороны граждан и избежать девальвацию национальных денег.

Минус: такое хранение затрудняет расчёты с другими государствами по экспортно-импортным операциям.

"Фактически речь идёт о том, что для оплаты импортных контрактов придётся направлять наличные деньги самолётами, или иным транспортом, что может быть неудобным для иностранного контрагента", — обметил Кочетков.

Также наличные доллары не защищены от порчи банкнот или от утери, напомнил эксперт.

КОГДА ФРС УГРОЖАЕТ

Есть еще один способ хранения активов в американской валюте — в иностранных банках вне юрисдикции США. "Однако хранение долларов в денежном виде связано с тем, что подобная валютная позиция может отражаться в ФРС. Поэтому для повышения защищённости может потребоваться конвертация в местные эквиваленты валюты в виде краткосрочных векселей", — рассуждает аналитик. Удар в спину: Китайская экономика не оправдала надежд

Вполне очевидно, что в данном случае всегда возникает риск банковского контрагента, который также может заблокировать операцию, или даже не погасить свои обязательства по долговым бумагам.

Уйти от такого надзора со стороны американского регулятора можно, переведя долларовые активы в другие валюты или драгоценные металлы, рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артем Тузов.

"Как показал опыт России, под ударом ЗВР не только в США, но и в ЕС, Великобритании и Японии", — отметил он и добавил, что, таким образом, прятать ЗВР нужно в странах, которые с США не сотрудничают и имеют суверенную политику. Это Россия, Индия, Китай, Бразилия.

ПОБЕГ ИЗ ДОЛЛАРОВЫХ АКТИВОВ

"Сейчас все страны за пределами "Золотого миллиарда" начинают осознавать, что за людей их никто не считает. А это значит, что права частной собственности можно не соблюдать", — отметил Тузов.

Основываясь на этом можно предположить, что под ударом заморозки или блокировки находятся активы стран всей Южной Америки, Африки, Азии. "В безопасности только страны, обладающие ядерным оружием или способные к длительной партизанской борьбе", — отметил он.

"Списки изгоев сегодня всем известны. Это: Иран, Венесуэла, Северная Корея, Сирия, а также в какой-то мере Куба. Однако под риском находятся любые страны, которые в какой-либо степени ведут свою политику вразрез Вашингтону", — соглашается Кочетков.

Не стоит сбрасывать со счетов и риски вторичных санкций, они накладываются на сотрудничество со странами, находящимися под санкциями. Далее могут появиться риски третичных санкций и так далее. Это связано с тем, что Вашингтон решил сделать свое законодательство экстерриториальным.

"Заморозка российских резервов и активов российских бизнесменов показала, что на условном Западе собственность уже не является безусловно неприкасаемой, как и не работает правило неприкасаемости государственных резервов в рамках существующей международной финансовой системы", — рассуждает Кочетков.

ВРАССЫПНУЮ

Как отметила в свою очередь доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская, до недавнего времени вопрос, как найти способы "спрятать резервы" на повестку дня не выносился. Соответственно, практически единственный вариант — тот, который предлагает экономист Кранен: создание государственных маскировочных фирм.

"Деньги хранятся не в иностранных центральных банках, а в виде вложений на рынке частного капитала, владелец средств остается неизвестен, публичным остается лишь их общий объём ", — пояснила она.

Уже достаточно продолжительное время в мире главенствуют страны западного блока. На этом мировоззрении лежит все международное кредитование, торговля, финансовые системы. Стране не дадут хороший кредитный рейтинг, если ЗВР не хранятся в правильных странах. МВФ не дадут кредитов, если вы не разделяете стремление мира к ESG, добавляет Тузов.

Он считает, что миру нужна не только альтернатива МВФ, западным кредитным рейтингам или фондовым площадкам. "На опыте России видно, что вместо западных инвесторов никто не приходит. Вместо западных кредитных рейтингов ничего нет. А вместо кредитов МВФ, выдаваемых по политическим мотивам, есть только опора на силу собственной экономики. Процессы отказа от западной модели развития идут медленно. Но тренд очевиден", — добавил эксперт.

ЗОЛОТО, КРИПТА И ДРУГИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ

По мнению Кочеткова, криптовалюты перестают быть надежным средством хранения, не говоря уже о рисках торговых площадок, тем более, если речь идёт об объёмах государственного порядка. Интерес к таким инвестициям падает в том числе на фоне санкций на российские цифровые компании (один из крупнейших операторов дата-центров для майнинга компания BitRiver попала под санкции США) и блокировку счетов россиян крупными криптобиржами.

Лебединская считает, что и у криптовалют, и у золота как актива есть свои преимущества и недостатки.

"Запасы золота могут физически лежать практически в любой стране мира, но если будут введены санкции, то продать его, то есть "монетизировать" будет очень сложно", — отметила она.

Кочетков считает, что золото может использоваться в качестве валюты резервирования для взаимной торговли между странами. "Золото может накапливать профицит торговли и служить надежным инструментом хранения. Если бумага и пластик могут сгореть, то золото, по сути, невозможно уничтожить, или потерять. Оно отлично делится на части, оно относительно компактно для транспортировки, а также оно признаётся всеми в мире", — перечисляет плюсы этого актива собеседник агентства. При этом совершенно не требуется постоянно обмениваться самолётами со слитками, достаточно создать резервный фонд для торговых гарантий и использовать золото в качестве референтной валюты для временного или постоянного хранения.

"В этом случае золото полностью заменит доллар, но при этом будет находиться вне контроля какой-либо стороны", — прогнозирует он.

СТО К ОДНОМУ

Также стоит отметить тот факт, что фиатные валюты — в том числе и американский доллар — обладают постоянной ущербностью в виде математического ожидания неуклонной потери ценности. Второе дно санкций. Америка отправилась за нефтью к врагам

"В какой-то мере можно сказать, что отсутствие процентного дохода в золоте не является проблемой, так как процентный доход валют, как правило, не покрывает инфляцию. За 100 лет доллар в 100 раз подешевел относительно золота, за 50 лет в 50 раз. Даже за последние 15 лет золото выросло относительно доллара более чем в два раза", — объясняет представитель "Открытия".

Соответственно, фокус инвесторов на формировании резервов на основе золота является более выгодным мероприятием, чем хранение резервов в постоянно портящихся валютах. "Если же ещё организовать займы для высококачественных заёмщиков по золотым облигациям, то золото будет работать на экономику и приносить доход", — подытожил Кочетков.