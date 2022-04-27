МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. За 60 дней, которые прошли после начала специальной операции по денацификации Украины, Индия купила больше российской нефти, чем за весь 2021 год, сообщает агентство Reuters. Введение санкций против Москвы со стороны "объединенного Запада" затрудняет поставки в Европу, которая остается для России основным рынком сбыта "черного золота". Российские нефтяные компании вынуждены изменить направление экспортные потоков, существенно увеличив поставки в Индию. Разлюбили. Почему "нефтяные принцы" больше не боятся Америки

РОССИЙСКАЯ НЕФТЬ УТЕКЛА НА ИНДИЙСКИЙ РЫНОК

По данным Reuters, после 24 февраля — начала специальной операции на Украине — индийские НПЗ закупили минимум 40 млн баррелей российской нефти, которые должны поступить до конца июня. При этом в прошлом году поставки нефти из РФ в эту страну составили 16 млн баррелей.

Однако экспорт российской нефти в Индию на деле может оказаться существенно выше, чем заявляется. Индийские нефтеперерабатывающие заводы — государственные и частные — стремятся воспользоваться снижением цен и закупить как можно больше нефти у России. Санкции Запада препятствуют поставкам топлива РФ на европейский рынок, поэтому экспортные потоки переориентируются на другие направления — прежде всего как раз в Индию, несмотря на логистические проблемы. Зашли за черту. Европа испугалась нефтяного эмбарго

Индия является третьим крупнейшим потребителем и импортером нефти в мире. Ожидается, что в этом году спрос на этот вид топлива в стране превысит 5 млн баррелей в сутки в связи с восстановлением экономики после пандемии коронавируса. Более 85% потребностей Дели в нефти обеспечиваются за счет импорта. Основным поставщиком является Ближний Восток, поскольку экспорт из России обычно ограничивался поставками на НПЗ в Вадинаре мощностью 20 млн баррелей в сутки.

Вопреки давлению со стороны Запада с целью заставить индийские власти свернуть экономическое сотрудничество с Москвой, индийские НПЗ значительно нарастили закупки российской нефти, чему способствовало повышение официальных цен продаж для стран Азии ближневосточными странами, в том числе Саудовской Аравией — крупнейшим экспортером нефти в мире.

ОГРАДИТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТ ЦЕНОВЫХ ШОКОВ

В 2021-2022 финансовом году (апрель 2021 — март 2022) Индия заплатила за поставки нефти $119,2 млрд по сравнению с $62,2 млрд в предыдущем году, сообщила Группа анализа и планирования нефтегазовой отрасли (PPAC) при Министерстве нефти и газа Индии.

Согласно данным, в предыдущем отчетном периоде импорт нефти в Индию составил 212,2 млн тонн, что на 15,7 млн тонн больше показателей 2020 года, но на 14,8 млн меньше, чем в допандемийном 2019 году.

Индия располагает избыточными нефтеперерабатывающими мощностями и является экспортером нефтепродуктов. Исключение составляет сжиженный нефтяной газ (пропан-бутановая смесь), который используется в основном для приготовления пищи малообеспеченными слоями населения.

Зависимость Дели от импорта нефти растет в связи с падением собственной добычи. В 2021-2022 фингоду добыча снизилась 29,7 млн тонн по сравнению с 30,5 млн тонн годом ранее.

На фоне восстановления экономики после пандемии коронавируса цены на моторное топливо в Индии растут быстрыми темпами, что вызывает обеспокоенность в правительстве страны. Подорожание топлива способствует росту инфляции и может негативно сказаться на восстановлении индийской экономики. 26 апреля цены на бензин и дизельное топливо в крупнейшем индийском городе Мумбай составили 120,5 рупий ($1,57) и 104,7 рупий ($1,37) за литр соответственно.

"Мы стараемся насколько возможно оградить потребителей от ценовых шоков, но нам также необходимо сохранить прибыли… поэтому мы покупаем российскую нефть", — сообщил Reuters на условиях анонимности представитель одной из индийских нефтеперерабатывающих компаний.

Согласно данным агентства, нефтеперерабатывающие заводы частных индийских компаний Reliance Industries и Nayara Energy закупили больше российской нефти, чем НПЗ государственных Indian Oil, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum.

МУКЕШ АМБАНИ ПОЛЮБИЛ РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ

Reliance Industries владеет самым большим в мире нефтеперерабатывающим комплексом в городе Джамнагар. Этот комплекс разделен на две части, одна из которых ориентирована на внутренний рынок, а другая — на внешний, и способен перерабатывать 1,24 млн баррелей нефти в стуки (62 млн т/г). Назван способ давления Европы на российскую нефть

Владельцем Reliance Industries является Мукеш Амбани, богатейший человек Индии. Амбани неоднократно заявлял о соблюдении антироссийских санкций и о намерении отказаться от закупок российской нефти. Но, вопреки громким заявлениям своего владельца, Reliance Industries закупила у России 15 млн баррелей, что подтверждается индийскими и западными участниками рынка. При этом компания строго соблюдала американские санкции против Ирана и Венесуэлы и позволяла себе покупать иранскую или венесуэльскую нефть только с позволения Вашингтона.

Refinitiv сообщает, что поставки российской нефти в порт Сика до конца первой декады мая достигнут 8 млн баррелей. Этот глубоководный порт находится под управлением Reliance Energy и расположен на побережье Аравийского вблизи НПЗ в Джамнагаре.

Основным поставщиком российской нефти для Reliance Energy является компания Litasco — торговая структура "Лукойла", зарегистрированная в Швейцарии. Поставки осуществляются на условиях CIF (с доставкой в пункт назначения, указанный покупателем).

Кроме Urals Reliance Energy намерена приобрести первую партию нефти сорта ВСТО, которая отгружается в порту Козьмино — конечном пункте трубопровода Восточная Сибирь — Тихий океан.